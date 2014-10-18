IŞİD'in havan topları Türkiye'ye düştü

Suriye'nin Kobanê kentine ele geçirmek isteyen IŞİD militanları ile YPG güçleri arasındaki çatışmalar 34'üncü gününe girdi. ABD öncülüğündeki koalisyon uçaklarının bombardımanı ile ilerleyişi durdurulan IŞİD militanları, YPG güçlerinin dış dünya ile iletişimini kesmek için sınır kapısının bulunduğu bölgeye uzaktan havan topu mermileri ile saldırıyor. Sık yapılan atışlar sırasında bazı mermilerin Türkiye tarafına gelmesi üzerine sınır hattında önlemler artırıldı. Türkiye'ye düşen mermi sayısın 8'e ulaştığı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, uçak bombardımanı ile darbe alan IŞİD militanlarının bulundukları bölgelerden çekilmesi ile birkaç günden bu yana oluşan sessizlik, bugün peş peşe atılan havan topu mermileri ile bozuldu. Kobanê'nin doğu bölgesinde bulunan IŞİD militanları, sabah saatlerinden itibaren Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgeye peş peşe havan topu mermileri ile saldırdı. Yaşanan patlamalar sınır hattında tedirginliğe yol açarken, aralıklarla Kobanê'nin iç kesimlerinde de silah sesleri duyulmaya devam ediyor.

Peş peşe görülen patlamaların ardından yoğun dumanların yükseldiği Kobanê'de, çatışma ve patlamaların yoğunlaşması üzerine güvenlik güçleri sınır hattında önlemlerini arttırdı. Bu arada IŞİD militanlarının havan topu mermileri ile yaptığı saldırılar sırasında sınır hattında bulunan 2 ambulansın da hedef olduğu bildirildi. Kobanê'deki 2 ambulansın havan mermilerinin isabet etmesinin ardından kullanılamaz hale geldiği ve Suriyelilerin yaralılarını farklı araçlarla Mürşitpınar Sınır Kapısı'na taşımaya başladığı belirtildi.

Öte yandan Kobanê'de çatışmaların sürdüğü 34 günlük süre içerisinde sınır kapısından geçirilen 802 yaralının Suruç Devlet Hastanesi'ne getirildiği ve durumu ağır olanların Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Sokak savaşlarının aralıklarla sürdüğü ve sık sık havan mermilerinin patlama seslerinin yankılandığı Kobanê semalarında ise ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin savaş uçaklarının keşif uçuşu yaptığı ve zaman zaman da bazı IŞİD mevzilerini vurduğu görüldü.