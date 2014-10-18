IŞİD Kobanê’de sınır kapısını YPG’den almak için saldırı başlattı

Suriye sınırındaki Kürt kenti Kobani'de Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile çatışan radikal İslamcı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü Türkiye'ye açılan Murşitpınar sınır kapısını YPG'nin kontrolünden almak için saldırı gerçekleştiriyor.

Suruç'tan bildiren BBC Türkçe muhabiir Çağıl Kasapoğlu, Türkiye saati ile 13.00 civarına kadar IŞİD tarafından en az yedi havan topu saldırısının düzenlendiğini, topların hedefinin sınıra yakın YPG kontrolündeki kapı olduğunun görüldüğünü söyledi.

Suruç'ta tepe bir noktadan çatışmaları izleyen görgü tanıklarından biri Kasapoğlu'na atılan havanlardan birinin Türkiye ile Suriye sınır hattını belirleyen tren rayları boyunca Türkiye sınırına yakın kısmına düştüğünü söyledi.

Sınır kapısına yakın bölgelerde meydana gelen çatışma sesleri de Türkiye tarafından duyuluyor.

Kasapoğlu zaman zaman keşif uçaklarının seslerinin de duyulduğunu söyledi.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Kobanili Kürt yetkili İdris Nassan da IŞİD'in sınır kapısının Suriye tarafını havan topu ile vurduğunu söyledi. AFP sınır kapısını kentte IŞİD'e karşı savaşan Kürtler için tek ikmal kapısı olduğunu ve kentte kalan siviller için de tek çıkış yolu olduğunu yazdı.

Nassan YPG'nin sınır kapısına saldıranları geri püskürttüğünü söylerken, Esad rejimi karşıtı gruplarca kurulan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, AFP'ye IŞİD'in Kobani'ye ek kuvvet gönderdiğini söyledi.

BBCTürkçe