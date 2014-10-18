Kerkük'teki mevzide IŞİD militanları ile peşmerge arasında 50 metre var

Kerkük'teki Molla Abdullah bölgesinde peşmerge güçlerine çok yakın noktada bulunan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, DHA ekibi tarafından görüntülendi. Muhabirin soru sormak için köprünün üstüne çağırdığı IŞİD militanı, "Ben Kürdüm. Dikkatli misiniz?" dedi.

Haziran ayında Irak’ın en büyük ikinci kenti olan Musul’u ele geçirdikten sonra ülkenin orta kesimlerine doğru ilerleyen IŞİD militanları Kerkük’ün çevresindeki çok sayıda bölgeyi de ele geçirdi.

Kerkük’ün stratejik konumda bulunan Hawice Bölgesi'nde bazı bölgeleri kontrol eden IŞİD ile peşmerge güçleri arasında Dukan Çayı üzerindeki köprüler bulunuyor. Kerkük’ün Hawice ilçesine bağlı Molla Abdullah bölgesindeki 2 köprüde de peşmerge ve IŞİD mevzileri arasında yaklaşık 50 metrelik uzaklık bulunuyor.

Irak’ın en tehlikeli ve her an çatışmanın yaşanabileceği yeri olarak bilindiği için sivillere kapatılan Molla Abdullah Bölgesi'ndeki IŞİD militanları, DHA tarafından görüntülendi. Dukan Çayı'nın iki yakasında onlarca Bölgesel Kürt Yönetimi'nin kullandığı Kürt bayrağı ve IŞİD bayrağı karşılıklı dalgalanırken, iki tarafta da yüksek güvenlikli mevziler hazırlandığı görüldü.

Peşmerge güçleri ile aralarında yaklaşık 50 metre bulunan IŞİD üyelerinin Dukan Çayı'nın kenarında bulunan bir barakada kaldığı göze çarptı. Molla Abdullah nahiyesinin her tarafına siyah bayraklar asan IŞİD mensupları, köprü üzerinde ve su kenarında bulunan mevzilerde nöbet tutuyor. DHA ekibinin mevzide nöbetteyken görüntülediği IŞİD militanının kamerayı görünce şapkasını taktığı dikkat çekti. Zaman zaman mevzinin üstüne çıkan IŞİD militanı elindeki dürbünle çevreyi gözetledi.

Bir yanında IŞİD, diğer yanında Kürt bayrağı dalgalanan köprünün ortasına peşmerge güçleri tarafından güvenlik nedeniyle dikenli tel çekildi. Kamerayı gören başka bir IŞİD mensubunun mevziye geldiği sırada, nöbet tutan diğer teröristin elindeki IŞİD bayrağını havaya kaldırıp dalgalandırdığı görüldü. Mevzideki IŞİD’lilerden birinin yüzünün kapalı olduğu dikkat çekerken, peşmerge güçlerinin özellikle bu noktada alarm durumunda oldukları belirtildi. Mevzide bulunan IŞİD militanlarının uzun süre kameraya gülerek baktığı ve kendi aralarında konuştukları dikkat çekti.

Peşmerge mevzisinde bulunan DHA muhabirinin seslendiği IŞİD mensubu önce "Arapça konuş" diye yanıt verdi. Mevzide bayrağı tutan IŞİD’li, "Kürt müsün, Arap mısın?" sorusuna, "Hayır Kürdüm" diye karşılık verdi. DHA muhabirinin konuşmak için köprünün ortasına çağırdığı IŞİD mensubu son olarak, “Dikkatli misiniz?" diye cevap verdi. IŞİD militanı daha sonra mevzinin altında bulunan arkadaşının uyarısı ile konuşmayı sona erdirdi. IŞİD militanlarının bir süre sonra mevzilerin içine çekildikleri görüldü.

Binbaşı Lokman Yusuf: Uçak sesi geldiği anda kaçıyorlar

IŞİD güçlerine 50 metre uzaklıkta bulunan peşmerge komutanı Binbaşı Lokman Yusuf, köprünün üzerindeki en yakın mevzide DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. 3 aydan bu yana birliği ile birlikte bölgede olduğunu söyleyen Lokman Yusuf, şunları anlattı:

"Burası en yakın mevzi. 3 ay önce Irak ordusu burayı terk ettiğinde biz küçük bir kuvvet olarak geldik. Geldiğimiz zaman teröristlerin güçlü olduklarını görüyorduk.Ancak şu anda mevzilerimiz çok güçlü, peşmergenin maneviyatı çok güçlü, silah ve teçhizatımız da çok iyi durumda. Ancak düşmanımızın durumu kötü. ABD ve koalisyon uçakları bombardıman için geldikleri zaman nereye kaçacaklarını bilmiyor. Uçaklar geldiği zaman evlerinden alttaki tünele saklanıyorlar. Artık traktör ve sivil araçlarla geziyorlar. Eskiden doçkalı araçlar, Hummer ve konvoylarla geziyorlardı. Şimdi bir araç bile göremiyoruz. Sadece gazeteci veya misafirler geldiği zaman mevzilerden çıkıp kendilerini gösteriyorlar. Ancak peşmerge varken çıkmıyorlar. Kaç gündür buradayım toplu olarak onları görmedim. Bugün de siz geldiğiniz için kendilerini gösteriyorlar. Orada olduklarını ispat etmek için bayraklarını kaldırıyorlar. Uçak sesi geldiğinde veya onlara saldıracağımızı anladıkları anda kaçıyorlar, kimse kalmıyor. Burası yani iki köprünün arası Molla Abdullah Nahiyesi’dir. Burada çok güçlü oldukları bilgisi yalandır. Buradan aşağıdaki köprüye kadar 18 kişiden fazla olmadıklarını biliyoruz. Ancak bölgeyi patlayıcı ve bombalarla döşemişler. Hiç güçleri kalmadı. Bize mukavemet edemezler."

Peşmergenin parmağı tetikte

IŞİD güçlerine en yakın mevzide bulunan peşmerge güçleri ise sürekli alarm durumunda bekliyor. Mevzilerde her zaman ateş etmeye hazır halde bekleyen peşmerge güçleri, bu bölge için özel güvenlik kuralları da uyguluyor. IŞİD’in istihbarat elde etmemesi için mevzilerin görüntülenmesi yasaklanırken, bölgeye çok sayıda ağır silah sevkiyatı yapıldığı da belirtildi. IŞİD’in gövde gösterisi yapmak için çok sayıda bayrak diktiği bölgede, sivil halkın görünmemesi de dikkat çekti.

Koalisyon güçlerinin son zamanlarda hava saldırılarını artırması Molla Abdullah bölgesindeki IŞİD militanlarının gizlenmek için yeni yerler bulmak zorunda bıraktı. Bölgedeki güvenlik kaynakları savaş uçaklarının görülmesi sırasında köprünün diğer ucundaki IŞİD militanlarının ortadan kaybolduğunu söyledi. Peşmerge komutanları, hava saldırısından korunmak isteyen teröristlerin barındıkları barakadan suyun geçtiği kanalın altına bir geçit yaptığını ve bombardıman sırasında bu tünele saklandıklarını belirtti. Tünelin kendi tarafında olan ucunu dikenli tel ve toprak dökerek kapattıklarını belirten peşmerge komutanları, IŞİD mensuplarının sık sık bu tünele girerek uçaklardan saklandığını ifade etti.