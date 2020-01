IŞİD'in 5 dakikada 1 havan topu ile vurduğu Kobanê'de ÖSO da direniyor

Milliyet gazetesi muhabiri Namık Durukan, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) saldırısı altındaki Suriye’nin Kobanê şehrine girdi. PYD’nin savunduğu Kobanê’de Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) yer aldığını belirten Durukan, IŞİD’in aralıksız olarak havan topu ile Kobanê’ye saldırdığını anlattı.

Durukan’ın Milliyet’te “Havan atışları altında 5 saat” başlığıyla yayımlanan Kobanê izlenimleri şöyle:

Kobani’de yaşanan yoğun çatışmaya ve bombalamaya rağmen halk her an ölüm riski ile karşı karşıya. IŞİD kenti havan ve top atışlarıyla abluka altına aldı, atılan bazı havan mermileri Türkiye’ye düşüyor

Milliyet, 33 gündür IŞİD’in kuşatma altında tuttuğu Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin hemen karşısındaki Kobani kentine girmeyi başardı. Her metrekaresine bombaların düştüğü kentte sokak sokak çatışma yaşanıyor. Yoğun bombalama ve çatışmaya rağmen kentte kadın ve çocuklar dahil tüm aileler her an ölüm riski ile burun buruna yaşıyor. IŞİD, kente beş dakikada bir havan ve top atışları yaparken, atılan havan mermilerinden bir kısmı da sınırın Türkiye tarafına düşüyor. IŞİD’in hedefindeki Mürşipınar gümrük kapısı ise günlerdir ateş altında tutuluyor.

Günlerdir kuşatma altındaki Kobani’ye geçmek için önceki gün Mürşitpınar sınır kapısına vardığımızda İŞID’in saldırısı altında kalmıştık. 20 metre yakınımıza düzen havan mermisi nedeniyle Kobani’ye geçememiştik. Dün, aynı bölgede ikinci kez kapıyı geçme girişimimiz yine neredeyse başarısız olacaktı. Karşı taraftan yapılan seri havan atışları nedeniyle kapıda bir süre mahsur kaldık. Ancak YPG unsurları ile yaptığımız görüşme trafiği sonrasında Kobani kapısı açıldı.

O sokaklardaydık

Bizi, Kobani’de kapıdan sorumlu Muhammed karşıladı. Koşar adımlarla Gümrük binasına ulaştık. Bu sırada atılan patlamamış havan mermilerinin kapının önüne saplandığını fark ettik. Mürşitpınar ile birçok noktanın havanlar ve top atışları ile vurulduğunu gördük. Saat 11.00 sıralarında Kürt kapısına ulaştığımız anda IŞİD’in attığı havan mermileri yağmur gibi bulunduğumuz gümrük binasının çevresine düşüyordu. Bir süre gümrük binasının içindeki sığınakta bekletildik, ardından röportaj yapmak için Kobani Kanton sorumlusu Enver Müslim ile ancak telefon görüşmesi gerçekleştirebildik. Yoğun havan atışları nedeniyle gelemeyen Enver Müslim bulunduğumuz noktaya ulaşamadı. Gümrük binasından çıkarken hemen altımızda bulunan ve YPG tarafından Hastane olarak kullanılan bir binanın yanına düşen havan büyük bir gürültü ile patladı. Havan atışları Kobani’de kaldığımız 5 saat süresince aralıksız devam etti. Havan atışları altında YPG’lilerle çatışmaların yaşandığı sokaklara girdik. Kentin doğu, Güneydoğu noktalarından YPG’lilerin bulunduğu noktalara havan ve top atışları altında görüntü almaya çalıştık. Savaş nedeniyle birçok ev kullanılamaz halde. IŞİD’in yoğun top ve havan atışına YPG’liler uçaksavarlar ve kaleşnikoflarla yanıt veriyor. Bu çatışmalar nedeniyle kentin birçok noktasında dumanları görmek mümkün.

ÖSO da savaşıyor

Öğleden sonra IŞİD’in attığı top ve havan mermilerinden bizim bulunduğumuz noktalara 19 adet, Türkiye tarafında ise 7 havan mermisi düştü. IŞİD, özellikle gümrük bölgesi ile kentin merkezine açılan caddelere saldırıyordu. Top atışlarına rağmen cadde ve sokaklarda YPG’lilerin yanı sıra aralarında çocuklarında yer aldığı sivillerin yer alması dikkati çekti. Bir dakika önce ayrıldığımız sokağın ortasına üç adet havan topu düştü. Kobani’de bulunduğumuz süre içinde IŞİD’e karşı savaşan gruplar arasında ÖSO’ya ayrı 5 grup da yer alıyor.

Havan uzmanı

Havan atışı konusunda YPG’lilerin uzmanlaştığı hemen fark ediliyor. Havan atışından fazla etkilenmediklerini belirten bir YPG’li “Her beş dakikada bir havan atıyorlar. Havanın çıkardığı ses nedeniyle nereye düşeceği konusunda tecrübe kazandık. Patlamadan önce sesini alıyoruz. Ve ona göre savunmaya geçiyoruz. Bu havanların sadece psikolojik etkisi var” dedi. Kobani’de IŞİD’e karşı 3 cephede mücadele veriliyor. Doğu, güneydoğu ve batı cephelerinde saldırılar yapan IŞİD’in Kobani çevresindeki gücünü halen koruduğu ancak bazı sokaklardan sökülüp atıldığı belirtildi.

En şiddetli çatışma yaşandı

Kobani’de 33 gündür süren IŞİD kuşatmasının en şiddetlisi dün yaşandı. Sabah saatlerinde başlayan IŞİD’in havan saldırısı gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıksız sürdü. Koalisyon uçakları defalarca IŞİD mevzilerini bombalamasına rağmen top ve havan saldırısı devam etti.

‘Öleceksek kendi toprağımızda ölelim’

Kobani’de IŞİD’in tehdidi altında bulunan çok sayıda aile yaşıyor. Yoğun saldırılara rağmen evlerini terk etmeyen aileler, Türkiye’den yardım bekliyor. Ailelerle görüşmek için bir sokağa girdik. İki katlı bir binanın alt katında yaşamaya çalışan Sahdo ailesi ile buluşuyoruz. 6 çocuğu ile IŞİD’in saldırısından korunmaya çalışan Aloyi Sahdo, Türkiye’ye geçmek istemediğini, kendi toprağında ölmeye hazır olduğunu söyledi. Sahdo, “13 oğlum ve torunum şu an Türkiye’de. Bizim gidecek yerimiz olmadığı için buraya geldik. Ben çocuklarımla nereye gideyim. Öleceksek kendi toprağımda ölelim. Artık kaderimize razı olduk. Biz artık bombalara alıştık” dedi.

Çatışma kesilince dışarıya çıkıyorlar

YPG’lilerin verdiği bilgiye göre, Kobani’de IŞİD tehdidi altında yaşayan 2 bin civarında aile var. Evlerin Bodrum katı ve sığınaklarda yaşayan aileler, çatışmaların kesildiği saatlerde dışarı çıkıp ihtiyaçlarını karşılıyor. Evden çıkarken ellerinde ilaç kutuları ile iki doktorla karşılaşıyoruz. İlaç ve ameliyat malzemesi sıkıntısı çektiklerini belirten Doktor Muhammet, “Her gün yaralı tedavi ediyoruz. İlk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Türkiye’ye gönderiyoruz. Maalesef çok ilacımız yok. Türkiye’deki dostlarımızın gönderdikleri ile yaralılara müdahale ediyoruz” dedi. Muhammet, şöyle devam etti: “IŞİD buradan ölmeyinceye kadar çıkmak istemiyor. Bu durum da YPG’nin işini zorlaştırıyor. Ancak ölünceye kadar da olsa çıkacaklar.”

Dr. Dara ise yaralıları mümkün olduğu kadar Kobani’de tedavi etmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Buradaki imkanlarımız kısıtlı. Biz bir doktor olarak elimizdeki kısıtlı imkanlara rağmen tedavi yapmaya çalışıyoruz. Doktor her şey demek değildir” diye konuştu.

‘Bu savaşı kazanacağız’

Sokakta konuştuğumuz savaşçı YPG’liler, zaferin kendilerinin olacağını kesin bir dille belirtiyor. Selho Kılço adlı YPG’li, savaş nasıl sonuçlanacak yönündeki sorumuzu, “Kenti terk etmedim. Bu hepimizin kavgası ve savaşı. Yaşıma rağmen burada kalıp savaşmayı tercih ettim. İnşallah bu insan düşmanlarını buradan kovacağız” sözleri ile yanıtlıyor. ÖSO adına YPG’lilerle birlikte IŞİD’e karşı savaşan Araplar da kentin sokaklarında uçaksavar yüklü araçlarla dolaşıyor. ÖSO savaşçısı Abdo Doşka, “Bu savaşı kazanacağız. Suriyelilerin IŞİD’e ihtiyacı yok” dedi. Agit Kobani adlı YPG’li ise kesin konuştu:

“Barış ve özgürlüğümüzü yakalamaya az kaldı. Kazanıncaya kadar savaşacağız. IŞİD Kobane’den çıkacak. Şu an yanımızda ÖSO’dan Şemsi Şimal grubu var. Sonuna kadar, ölümüne kadar birlikte savaşacağız.”