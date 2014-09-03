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Yaşam

İşe yaramayan diyet programı var mı, Amerikan Tıp Derneği araştırdı ve açıkladı

Kilo vermek isteyenlerin başarılı olmak için kendilerine en kolay gelen diyet yolunu seçmeleri gerekiyor...

03 Eylül 2014 22:11

Atkins'den Weight Watchers'a, tüm diyetlerin aslında benzer sonuçlar verdiği; kilo vermek isteyenlerin kendilerine en kolay gelen diyet yolunu seçmeleri gerektiği kaydedildi.

Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayımlanan araştırma, 48 ayrı deneyden alınan sonuçları kapsıyor.

Araştırmayı yürüten Kanadalı ekip, bir diyete bağlı kalmanın, diyetin kendisinden daha önemli olduğu sonucuna vardı.

Obezite uzmanları tüm diyetlerin kalori miktarını benzer düzeye düşürmesinin, bu sonucu açıkladığını kaydediyor.

Diyetler düzenli olarak moda oluyor ve sonra gözden düşüyor. Şu sıralarda düşük karbonhidrat ve düşük yağ diyetlerinin yararları tartışılıyor.

Ontario'daki McMaster Üniversitesi ile Toronto Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden bilim insanları, yüksek kilolu olup diyet yapan 7.286 kişiden alınan verileri inceledi.

İncelenen diyetler arasında Atkins, South Beach, Zone, Biggest Loser, Jenny Craig, Nutrisystem, Volumetrics, Weight Watchers, Ornish ve Rosemary Conley adlarıyla bilinen rejimler bulunuyordu.

12 aylık bir süre ardından düşük karbonhidrat ve düşük yağ diyetleri yapanlar, ortalama 7,3 kg. kaybetti. İlk altı ayda düşük karbonhidrat diyeti yapanların kilo kaybı, biraz daha yüksek oldu.

Raporda, "Diyetler arasındaki fark az ve kilo kaybetmek isteyen kişiler açısından önemsiz. Bulgularımız diyetisyenler ve toplum tarafından olumlu görülmeli; zira diyet alanında herkese uyabilen tek bir kalıp yok. Birçok farklı diyetin, önemli oranda kilo kaybı sağlayabildiği görülüyor. Dolayısıyla diyet yapanlar, en çok kilo kaybı sağlayan yöntemler arasında, kendileri açısından en az zorluk yaratanı seçebilir." denildi.

 

Ancak söz konusu çalışmada , diyetlere göre değişebilen kolesterol düzeyi gibi, daha geniş çaplı sağlık sorunları incelenmedi.

Obezite konusunda hükümete danışmanlık yapan, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Susan Jebb, diyetlerin aslında birbirlerine, göründüklerinden daha fazla benzediğini kaydederek günlük kalori miktarının 1500'e düşürülmesi, belirli yemek saatlerine bağlı kalınması, bisküvi, pasta ve çikolata gibi besinlerden uzak durulması konularında birleştiklerini söyledi.

Prof. Jebb, "mesele diyete bağlı kalınması. Diyete ne kadar süreyle, ne derecede bağlı kaldığınız önem taşıyor." dedi ve insanların yaşam tarzlarına uyumlu diyetler uygulamasını önerdi.

Vejateryenlerin yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı diyetlere uymalarının sorunlu olacağı; tek başına yaşayan insanların, tüm aileye yemek hazırlamak zorunda olan kişilere kıyasla, çorba diyetini daha kolay bulabileceği belirtiliyor.

 

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