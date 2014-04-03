'Sıkı diyetle ömrü uzatmak mümkün'

Yeni bir araştırma, maymunlarda sıkı bir diyetle ömrü uzatmanın mümkün olduğunu gösterdi. Şimdiye kadar aşırı düşük kalorili diyet yoluyla yaşlanmanın etkisini azaltma düşüncesi solucanlar ve fareler üzerinde yapılmış deneylere dayanıyordu.

Nature Communications'da yayımlanan araştırmaya göre, primatlarda da böylesi bir diyetin işe yaradığı görüldü.

Ancak beslenme uzmanları, insanlarda aşırı kalori sınırlamasına temkinli yaklaşmak gerektiği ve bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu. Kalori sınırlamasına dayalı diyeti savunanlar, 75 yıllık bilimsel verileri kaynak göstererek bu yolla daha uzun yaşamanın mümkün olduğuna inanıyor.

Bu konudaki araştırmaların çoğu fare ve solucanlara dayanıyor, primatlar üzerinde yapılan deneylerde çelişkili sonuçlar elde ediliyordu.

Temkinli yaklaşım

Fakat ABD'de Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden bir ekip, kalori sınırlamasının primatlarda da işe yaradığını gösteren bir araştırma yayımladı.

Onlarca yıl boyunca rhesus maymunları üzerinde yapılan gözlemler, kalori sınırlamasının ömrü uzattığını ortaya koydu.

Üniversitenin tıp fakültesinden Dr Rozalyn Anderson, "Kalori sınırlaması primatlarda da yaşlanmayı geciktiriyor. Çalışmalarımız bu verileri doğruluyor." dedi. Anderson, kalori sınırlamasının bir yaşam tarzı olarak önerilmediğini, sadece bir araştırma yöntemi olarak kullanıldığını vurgulayarak "insanlarda aynı yöntemi uzun süreli kullanmanın çok zor olduğunu" söyledi.

ABD'de sürdürülen bir araştırmada, sağlıklı insanların daha az gıda ile daha uzun yaşayıp yaşamadığına bakılıyor. Araştırmaya katılan sağlıklı yetişkinler, yıllar boyunca yüzde 25 daha az kalori içeren ve genel olarak sebze, meyve (özellikle elma) ve çorbalardan oluşan bir diyete tabi tutuluyor.

Ancak beslenme uzmanları, insanlar üzerinde yapılan deneyler sonuç verinceye kadar kalori sınırlayan diyetlere temkinli yaklaşmak gerektiği uyarısında bulunuyor.