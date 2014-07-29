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Sağlık

Tahılsız diyet ne kadar sağlıklı?

Glütensiz beslenme, karın bölgesinde bulunan şişkinliklerin de azalmasını sağlıyor fakat kansere karşı koruyucu etkisi olan liflerden vücudun mahrum kalmasına neden oluyor

29 Temmuz 2014 15:27

Glütensiz beslenme, Wimbledon Tenis Turnuvası’nın bu yılki şampiyonu Sırp tenisçi Novak Djokovic’nin zaferinin ardından tekrar gündeme geldi. ABD’de yayımlanan New Scienstist dergisi, Djokovic’le beraber popülerliğini artıran glütensiz beslenme konusunu kapağına taşıdı.

 

Lüks tüketim

 

Dergi iyi ve kötü yönleriyle glütensiz beslenme alışkanlığını sorguluyor. Fiyatı nedeniyle lüks tüketim olarak da adlandırılabilen glütensiz ürünlerin ünlülere özenildiği için de tüketildiğine dikkat çekiyor. Glüten, buğday gibi tahıllarda bulunan bir protein grubu. Beslenme uzmanlarının bir kısmı, buğdayın bazı zehirli ve bağımlılık yaratan etkileri olduğunu söylüyor. Bu durum abur cubur tüketiminin artmasına, besin alerjisine, şişkinliğe, obeziteye ve bazı durumlarda zihinsel hastalıklara neden olabiliyor. Ancak, buğdayın diğer karbonhidratlardan başka ekstra bir şişmanlaştırıcı etkisi bulunmuyor. Glütensiz Diyet modelini benimsemek, un ve tahıl tüketimi olmadığından ilk günlerde kilo kaybına sebep oluyor.

 

Kalıcı kilo kontrolü yok

 

Milliyet’te yer alan habere göre, glüten karın bölgesinde bulunan şişkinliklerin de azalmasını sağlıyor fakat kalıcı bir kilo kontrolü elde edilemiyor. Çölyak hastaları ve glütene duyarlılığı olan kişilerin glütensiz beslenmesi, sindirim bozukluğunu ortadan kaldırmak için gerekli. Ancak bu rahatsızlığı bulunmayan kişilerin glütensiz beslenmesi kişiye çok fazla yarar sağlamıyor. Buğdayı hayatından çıkaranlar için sebze ve meyve tüketimi öneriliyor. Lif oranı düşük ve yağ oranı yüksek glütensiz yiyecekler tüketmek hem daha fazla şişmanlamaya hem de kansere karşı koruyucu etkisi olan liflerden vücudun mahrum kalmasına neden oluyor.

Dergi, glütensiz beslenme tarzının fizyolojik bir iyi olma isteğinden çok, üst sınıfın alışkanlıklarını taklit etmekten kaynaklanan psikolojik bir iyi olma etkisi yarattığına da dikkat çekiyor. Ayrıca glütensiz ürünlerin diğer ürünlere göre daha pahalı oldukları için birer lüks sayıldığı belirtiliyor. Djokovic glütensiz beslendiği zaman kendisini daha enerjik hissettiğini söylüyor. Birçok sporcu da iltihaplanmayı önlediği ve sindirimi kolaylaştırdığı için glütensiz beslenmenin performans artışı sağladığını öne sürse de bu konunun da bilimsel bir dayanağı bulunmuyor. 

 

Miranda Kerr de takipçisi

 

Hollywood, Moda ve spor dünyasından  birçok isim glütensiz beslenmeyi alışkanlık haline getirdi. Scarlett Johansson, Miranda Kerr, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba ve Victoria Beckham glütensiz beslenen ünlülerin sadece birkaçı.

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