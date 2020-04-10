İşçi Filmleri Festivali'nden online "Cumartesi Sineması Söyleşileri"

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF) 1-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında "Evde kalamayanları Gör" sloganı ile online olarak internetten gerçekleşecek. Bu yıl 15.'si düzenlenecek olan İFF yaklaşırken, festival komitesi "Cumartesi Sineması Söyleşileri" adı altında film gösterimleri ve söyleşiler düzenleneceğini duyurdu.

Gösterimler ve söyleşi programı şöyle:

11 Nisan: Saat 16.00'da Hüseyin Tabak'ın yönettiği bir Yılmaz Güney belgeseli Çirkin Kral Efsanesi film gösteriminin ardından yönetmen Özcan Alper, sinema yazarları Şenay Aydemir ve Senem Aytaç ile birlikte salgın günlerinde film izlemek, film üretmek ve set işçiliği üzerine söyleşi.

18 Nisan: Saat 16.00'da Tolga Karaçelik'in yönettiği Sarmaşık film gösteriminin ardından yönetmen Tolga Karaçelik ve sinema yazarı Melikşah Altuntaş ile salgın günlerinde film izlemek ve salgın sonrası sinema salonları üzerine söyleşi.

İFF Youtube kanalından Canlı yayınlanacak söyleşiler ve belirtilen saatte sadece bir kez gösterilecek.

TIKLAYIN - 15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali "Evde kalamayanlara" temasıyla internet üzerinden gerçekleşecek