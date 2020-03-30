15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali "Evde kalamayanlara" temasıyla internet üzerinden gerçekleşecek

Bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), internet üzerinden düzenlenecek. Festival komitesi yayımladıkları açıklamada Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılacağını bildirdiği festivalin sloganını “Evde kalamayanlara” olarak belirledi.

"Evde kalamayanları görün"

Festival komitesi, açıklamada "Evde kalamayanlara" teması hakkında şunları söyledi:

"Düzenleme komitemiz festivalin esin kaynağı olan emekçilerin bu salgın hastalık karşısındaki durumuna dikkat çekmek için festivali internet üzerinden gerçekleştirme kararını aldı. Bu yıl, Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, 'Evde kalamayanlara' mottosu ile 1-7 Mayıs 2020 tarihlerinde internet üzerinden yapılacak. Bu festivali başta sağlık emekçileri olmak üzere, market çalışanları, hizmet sektörünün değişik birimlerinde çalışanlar, ihracatı düşürmemek için çalışmaya mahkum edilen otomotiv işçileri, beyaz eşya sektöründe çalışan emekçiler, inşaat işçileri ve nicelerine ithaf ediyoruz.

İşçi Filmleri Festivali olarak gerçekleştireceğimiz ONLİNE film festivali ile 'İşçiler vardır, emekçiler vardır, ülkemizi yönetenler onları görmüyor, önlem almıyor, virüsün insafına bırakılıyorlar, işten atılıyorlar ve eve ekmek getirmek için ne iş olsa yapacak hale getiriliyorlar! EVDE KALAMAYANLARI GÖRÜN!' mesajını vermek istiyoruz."

Festival açılış etkinliğinin 1 Mayıs 2020 saat 20.30’da İFF Youtube kanalında canlı olarak gerçekleşeceğini belirten festival komitesi yakın zamanda duyurulacak festival programındaki filmlerin 2-7 Mayıs tarihleri arasında canlı yayın tekniği ile Youtube kanalından izlenebileceğini belirtti.

Türkiye ve dünyadan 43 film

Komitenin açıklamasında online festivale dair ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye ve dünyadan 43 adet film canlı yayın tekniği ile festivalin YOUTUBE kanalından gösterilecektir. Sadece programda belirtilen saatlerde izlenebilecek olan filmler daha sonra arşivden izlenemeyecektir. Film gösterimleri sonrasında canlı yayınlarla yönetmen söyleşileri gerçekleştirilecektir. İzleyiciler dünyanın her yerinden bu söyleşilere katılabilecek, yönetmenlere soru sorabilecektir. 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri gündüz saatlerinde ONLINE atölyeler düzenlenecektir. Yönetmen retrospektifi kapsamında özel konuğumuz olan Tunç Okan’ın Otobüs, Sarı Mercedes, Cumartesi Cumartesi ve Umut Üzümleri filmleri gösterilecek. Tunç Okan Fransa’dan festival yayınına bağlanarak canlı yayında izleyicilerin sorularını yanıtlayacak."