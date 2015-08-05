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İşadamı Yahya Tellioğlu otomobilinde 14 kurşunla öldürüldü!

Otomobilde bulunan bir kişi yaralandı

05 Ağustos 2015 15:54

İşadamı Yahya Tellioğlu lüks otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Olay saat 00.30 sıralarında D-100 (eski adıyla E-5) karayolu yan yol İncirli mevkiinde meydana geldi. Oto kiralama işiyle uğraşan Yahya Tellioğlu 34 MTN 23 plakalı lüks otomobili ile trafikte seyrederken silahlı saldırıya uğradı.

 

14 kurşun isabet etti

 

Hayati Kılıç ve Soner Hasırcıoğlu'nun DHA'da yer alan haberine göre, saldırıda 14 kurşun isabet eden otomobil yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Şoför mahalinde bulunan Yahya Tellioğlu ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Tellioğlu hayatını kaybetti. İsmi henüz belirlenemeyen bir kişi ise kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişiler plakası belirlenemeyen bir otomobil ile olay yerinden kaçtı. Olay yerinde 1 adet boş kovan bulundu. Otomobilde inceleme yapan polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

 

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