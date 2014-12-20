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Yaşam

Nişantaşı'nda gece kulübü kurşunlandı; 1 ölü, 2 kişi yaralı!

Sabah saatlerinde Nişantaşı'nda bir gece kulübünün önün gelen kimliği belirsiz kişiler kulübe ateş açtı

20 Aralık 2014 13:16

Nişantaşı'na iki lüks araçla gelen saldırganlar, gece kulübü önündekilere kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası kaçmak isteyen saldırganlardan biri kaza yaptı. Saldırıda 1 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Nişantaşı Rumeli Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünün önünde 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki lüks araç ile gece kulübünün önüne gelen kimliği belirsiz kişiler kulüp girişini kurşun yağmuruna tuttu.

Kulüp önünde bekleyen güvenlik görevlilerinin de silahla  karşılık vermesiyle saldırganlar olay yerinden kaçtı. Kaçan saldırganlardan biri aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce taksiye daha sonra da bir işyerinin vitrinine çarptı.

Kaza yapan aracını olay yerinde bırakan saldırgan diğer araca binerek kaçtı. Silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan biri hastanede hayatını kaybederken, iki kişinin ise tedavisine devam ediliyor.

 

‘Silah sesleri duydum’

 

Sabah silah sesleri duyduğunu söyleyen bir mahalle sakini, "Sabah 06.00 sıralarında bir ses duydum. Böyle büyük bir gürültüydü. Camdan bakmadım bile yani ürktüm. Daha sonra olay yerine geldim. Polislerin çalışmalarını gördüm. Bir ölü iki de yaralı varmış" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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