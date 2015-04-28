Hesaplaşma sürüyor; İstinye ve Nişantaşı cinayetlerine adı karışan ismin oğlu Hollanda’da öldürüldü

İstinye'de Ali Ekber Akgün ile Nişantaşı'nda Vedat Şahin'in öldürüldüğü cinayetlere adı karışan Atilla Önder'in oğlu Barış Önder, Hollanda'da öldürüldü. Önder, "Oğlumun üzerine oyun oynanıyor" demişti.

Habertürk’ün haberine göre; baba Önder, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajında kendisi gibi oğlunun üzerine oyun oynandığını ileri sürmüştü.

Osdorp’ta önceki gece saat 02.00 sıralarında Barış Önder’in otomobili, otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Önder hayatını kaybederken otomobil, park halindeki araçlara çarparak durdu. Polis, saldırganların olay yerinden koyu renk bir otomobille kaçtıklarını tespit etti.

Çocukluk arkadaşı ve ortağı Murat Garki de 10 Aralık 2014 tarihinde Amsterdam’ın Rivierenbuurt semtinde cinayete kurban giden Barış Önder; Ali Ekber Akgün’ün İstinye’de Vedat Şahin’in de Nişantaşı’nda öldürülmelerine adı karışan Atilla Önder’in oğlu. Atilla Önder, cinayetler ile ilgili suçlanmasının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifade vermişti.