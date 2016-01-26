'İşadamı Abromoviç, Putin'e 35 milyon dolarlık yat hediye etti' iddiası

İngiltere'de yaşayan en zengin Rus iş adamı olan, Chelsea futbol kulübünün sahibi Roman Abromoviç'in 2002'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 35 milyon dolarlık bir yat hediye ettiği öne sürüldü. ABD Hazine Bakanlığı da Putin’i “yozlaşmış” bir lider olarak niteleyerek, Rus liderin yolsuzluklara karıştığını savundu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; bir dönem devlete ait gemicilik şirketi Sovcomflot’u işleten Dmitri Skarga, 57 metre uzunluğundaki Olympia adlı yatın devrini, kendisinin yaptığını söyledi. Skarga, “Abramoviç, yatı bir çalışanı aracılığıyla Putin’e devretti. 2002’nin Mart sonunda Amsterdam’da ben de o yattaydım. Abramoviç’in temsilcisi vardı. Yatın sahibinin Roman olduğunu söyledi” dedi.

Skarga’ya göre Olympia, Putin’e bir offshore şirketi üzerinden verildi. Putin adına yatın idaresini Skarga üstlendi ve işletme masraflarıyla ilgili raporlar hazırladı. Yatın masraflarının devlet bütçesinden ödendiğini belirten Dmitri Skarga, devlete değil Putin'e ait olması nedeniyle geminin varlığının sır olarak tutulduğunu söyledi. Abramoviç’in avukatları iddiayı reddetti. Kremlin sözcüsü iddiaları 'hayal ürünü' olarak niteledi. Vladimir Putin BBC'nin röportaj talebini kabul etmedi.

ABD, Putin'i yolsuzlukla suçladı

Bu arada, Amerikan Hazine Bakanlığı, Vladimir Putin’i “yozlaşmış” bir lider olarak niteledi.

Amerikan Hazine Bakanlığı’nın deniz aşırı yaptırımlarından sorumlu yetkilisi Adam Szubin, Putin’in yozlaşmış bir lider olduğunu öne sürdü ve Amerikan Yönetimi’nin bunu “çok, çok uzun yıllardır” bildiğini söyledi.

Szubin, “Putin'in devlet kaynaklarını kullanarak dostlarını, yakın çevresini zenginleştirdiğini, dost olarak görmediklerini de ötekileştirdiğini gördük. Bu Rusya’nın enerji zenginliğini, devlet ihalelerini kendisine hizmet edeceğini düşündüğü kişilere yönlendiriyor. Böyle görmediği kişileri de devlet kaynaklarından dışlıyor. Bana göre bu tamamen bir yolsuzluk görüntüsüdür” dedi.

Amerikan Yönetimi 2014’te Kremlin’deki bazı görevlilere yaptırım kararı alırken, Putin’in enerji sektöründe gizli yatırımları olduğunu öne sürmüştü. Ancak Amerikalılar o dönem Putin’i doğrudan yolsuzlukla suçlamamıştı.

“Putin’in gizli serveti”

Szubin, Putin’in servetinin 40 milyar dolar civarında olduğunu iddia eden 2007 tarihli CIA raporuyla ilgili soruları yanıtlamadı ancak Rus liderin gizli bir servet inşa ettiğini savundu.

Adam Szubin,”Yılda 110 bin dolar gibi bir maaşı olduğu söyleniyor. Ama bu gerçek zenginliğini yansıtmıyor. Gerçek servetini gizleme konusunda eğitimli ve deneyimli” dedi.

Kremlin bu tür iddiaları reddediyor. Putin, 2008’de, Avrupa’nın en zengin adamı olduğu iddialarıyla ilgili olarak “Tamamen saçmalık. Tüm bunları birilerinin burnundan alıp, küçük kâğıtlarına sürdüler” demişti.

Geçen hatta İngiltere’de yapılan bir soruşturmada, 2006’da Londra’da radyoaktif maddeyle zehirlenen eski Rus ajanı Aleksander Litvininko’nun suikast emrini “muhtemelen” Putin’in verdiği belirtilmişti.