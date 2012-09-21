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Yaşam

İsa freskini bozan kadın telif istiyor

Ziyaretçi başına dört euro alan kilisenin binlerce euro kazandığı belirtiliyor

21 Eylül 2012 14:58

İspanya'da bir kilisedeki İsa'nın 19. yüzyıldan kalma freskini kendi başına restore etmeye çalışırken bozan yaşlı kadın, yaptıkları için telif istedi.

Cecilia Gimenez'in avukatları, olaydan sonra kilise turistik bir mekana dönüştüğü için müvekkillerinin böyle bir talepte bulunduğu açıkladılar.

Gimenez'in hatalı restorasyonu sonucu İsa portresi maymunu andıran bir görünüme kavuşmuş, olayın dünya çapında duyulmasından sonra söz konusu kilisenin ziyaretleri artmış, bunun üzerine kilise ziyaretleri paralı hale getirmişti.

Hatta ucuz havayolu şirketlerinden Ryanair, kiliseye yakın kentlerden Zaragoza'ya özel sefer düzenlemişti.

Ziyaretçi başına dört euro alan kilisenin binlerce euro kazandığı belirtiliyor.

Guardian gazetesine göre Gimenez parayı oğlu gibi kas atrofisi hastası olan insanlara yardım eden hayır kurumlarına bağışlamak istiyor.

Merhamet Mabedi Kilisesi'ndeki 100 yıllık İsa Peygamber freski nem yüzünden zarar görmüştü.

Fresk'in orijinalini yapana sanatçı Elias Garcia Martinez'in ailesiyse Gimenez'e dava açabileceğini duyurmuştu. (BBC Türkçe)

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