İş yeri tuvaletinde sigara içmek işten atılma nedeni sayıldı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, tuvalette sigara içtiği için tazminatsız işten atılan işçiyi haksız bularak, davacının işe iadesine karar veren yerel mahkeme kararının bozdu.

Manisa'da bir montaj işçisi, 7,5 yıldır çalıştığı iş yerinin tuvaletinde sigara içtiği için "işini savsadığı, işin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İşçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesi istemiyle dava açtı.

Manisa 1. İş Mahkemesinde yapılan yargılamada, davalı şirket avukatları, işçinin 7,5 yıldır çalıştığı iş yerinde sigara içilmesine ilişkin getirilen kural ve düzenlemeleri iyi bildiğini, iş yerinde kantin dışında tüm alanlarda sigara içmenin yasak olduğu hususunun işe giriş eğitimleri ve periyodik tekrarlanan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimlerde tüm çalışanlara bildirildiğini ve uyarı levhalarıyla hatırlatıldığını belirtti.

İyi söndürülmemiş her izmaritin iş yerinde yangına yol açma riskinin olduğunu, davacının tuvalette sigara içtiğini, şirketin iş sağlığı ve güvenliği uzmanının bizzat gördüğünü ve olayla ilgili tutanak düzenlediğini anlatan avukatlar, işçinin savunmasının alındığını, ardından da "iş yeri kurallarını ve yasalarla getirilen düzenlemeleri açıkça ihlal ettiği ve iş yerinde güvenliği tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı sebeple derhal ve tazminatsız feshedildiğini anlattı. Avukatlar, davanın reddine karar verilmesini istediler.

Manisa 1. İş mahkemesi ise yapılan yargılama sonunda, feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işçinin çalıştırılmadığı süre içerisinde en çok 4 aya kadar doğmuş ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Gerekçesi

Dairenin kararında, işverenin iş yerinde sigara yasağına ilişkin uyarıları tuvalet dahil iş yerinin dört bir yanına uyarıcı yazı ve levhalarla astığı, kapalı mekanlarda sigara içmenin aynı zamanda bir yasa ihlali olduğunun herkes tarafından bilindiği vurgulandı.

Ayrıca işveren ile işçinin üyesi olduğu işçi sendikası arasında yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinde, "sigara içilmez" işareti bulunan yerlerde sigara içmenin, kibrit ve çakmak kullanmanın, bunlara sigara, ateş, yanıcı ve parlayıcı maddeyle girmenin işten çıkarma sebebi olarak belirtildiği aktarılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sebeple mahkeme gerekçesinde belirtildiği üzere tek başına sigara içilen yerin tuvalet olması, tuvaletlerin fayanslarla kaplı oluşu gibi gerekçelere dayanılarak davacının işe iadesi yönünde hüküm kurulması hatalıdır. Üstelik, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının beyanlarından da anlaşılacağı üzere tuvaletin üretim alanlarına yakın mesafede bulunması ve etrafta bulunan maddelerin yanıcı nitelikte olması hususları göz önünde bulundurulduğunda, sigara içilmesinin tüm iş yeri ve iş güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı kabul edilmelidir. Bu sebeplerle, somut olay bakımından işverenin, işçinin sözleşmesini İş Kanununun 28. maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 'işçinin kendi isteği ve savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi...' nedenine dayanılarak haklı sebeple feshettiğinin kabulü gerekir."