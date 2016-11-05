T24 LogoT24 Logo
Yaşam

"Sigara DNA'da mutasyona neden oluyor"

Araştırmacılara göre kişinin içtiği sigara sayısı ile DNA'daki mutasyonların sayısı arasında bağlantı bulunuyor

05 Kasım 2016 13:14

İngiliz ve Amerikalı araştırmacılar, binlerce tümör genini inceledikleri çalışmalarında günde 20 sigara içen bir kişinin akciğerlerindeki her bir hücrede her yıl ortalama 150 mutasyon meydana geldiğini keşfetti.

Habertürk'te yer alan habere göre, çalışma sigaranın DNA'larda neden olduğu değişikliklerin kalıcı olduğunu gösterdi. Kişi, sigara içmeyi bıraksa dahi DNA'da meydana gelen mutasyonlar kalıcı oluyor.

Kişinin içtiği sigara sayısı ile DNA'daki mutasyonların sayısı arasında da doğrudan bir bağlantı bulunuyor.

Buna göre günde ortalama bir paket sigara içen kişinin akciğerindeki her bir hücresinde her yıl 150, gırtlağında 97, ağzında 23, mesanesinde 18 ve karaciğerinde de 6 mutasyon meydana geliyor.

Bilim adamları, en fazla mutasyonunun sigara dumanına doğrudan maruz kalan akciğer gibi dokularda meydana geldiği uyarısında bulundu.

"Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya İngiltere ve ABD'den çok sayıda üniversite ve araştırma merkezi destek verdi.

 

ETİKETLER

İngilizAmerikalıPKKtümör genimutasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24