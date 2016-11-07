Alkol ve sigaraya alıştırılan şempanze, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti!

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir kumarhanede çalıştırılan şempanze John, alıştırıldığı kötü alışkanlıklar yüzünden öldü. Başlangıçta müşterileri eğlendirmek için esir alınan şempanze, daha sonra viski ve puro içen bir kurpiyere dönüştü.

Ajanimo’nun Mirror’dan referans verdiği haberine göre, başlangıçta müşterileri eğlendirmek için alınan şempanze John daha sonra viski ve puroya alıştırıldı. Esir şempanze eğer doğasında olsaydı 50-60 yıl gibi bir süre hayatta kalabilecekken maalesef 25 yaşında hayatını kaybetti.

Şempanze John, hastalanınca Gelendzhik Hayvanat Bahçesi‘ne getirildi. Ancak o kadar hastaydı ki ilk 1 yıl ziyaretçilerin karşısına çıkarılmadı. Fırtınalı bir hayat geçiren John, diyabet, ödem ve egzaması olduğu için oldukça bitkin ve hastaydı. Park Müdürü Nikolay Mashinsky, “Bağışıklık sistemi tamamen çökmüştü, çok zayıftı ve sürekli öksürüyordu bir yıldır ateşi neredeyse hiç inmedi” dedi.

Hayvanat bahçesine geldikten sonra öfke ve alkol nöbetlerine giren John’a bu bağımlılıktan kurtulmak için azaltılan dozlarla alkol verildi.

Şempanze John, ne tek ne de son… Para ve ziyaretçi uğruna hayatı karartılan hayvanlardan sadece biri. Geçtiğimiz ay Kuzey Kore’de ziyaretçi uğruna sigara bağımlısı yapılan şempanze Azelia’nın haberini sizlerle paylaşmıştık. Dünya üzerinde birçok hayvan, hayvanat bahçesi ve sirklerde esir tutulduğu yetmiyormuş gibi insanların “ilgisini” çekecek kötü alışkanlıklara alıştırılıyor.

Kuzey Kore'de de benzer hikâye

Hayvan hakları örgütü PETA başkanı Ingrid Newkirk Time dergisine verdiği röportajda Kuzey Kore'deki Pyongyang hayvanat bahçesinin 'yıldızı' sigara içen şempanze Azalea'yı zorla tütün bağımlısı yapmanın acımasızlık olduğunu söylemişti.

Newkirk, "Bir şempanzeyi insanların eğlencesi için bilerek tütüne bağımlı yapmak çok acımasızca. Artık hayvanat bahçeleri yavaş yavaş şempanze çay partilerinin, fillere binmenin ve yavru kaplanlarla resim çektirmenin hayvan istismarı olduğunu anlıyorlar. Şimdi sormamız gereken soru vahşi hayvanları hapsetmeli miyiz?" demişti.