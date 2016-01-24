İş, siyaset, spor ve sanat dünyası Mustafa Koç'un cenaze törenindeydi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hazır bulunduğu Marmara İlahiyat Fakültesi içindeki Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, iş, siyaset, spor ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Törene, Koç Ailesi'nin ve sevenlerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve kulübün yönetim kurulu üyeleri, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, sanatçı Demet Akbağ, ünlü tarihçi Prof. İlber Ortaylı, iş adamları Nazif Zorlu, Hüsnü Özyeğin, Mehmet Ali Aydınlar, Aydın Doğan, iş kadını Serpil Timuray ile askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu, iş, siyaset, spor ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Hasan Cemal'den taziye mesajı

Cenaze sırasında Türkiye'de bulunmayan T24 yazarı Hasan Cemal de, Twitter'daki hesabından başsağlığı diledi. Cemal, "Mustafa Koç'u rahmetle anıyorum, Koç Ailesi'nin büyük acısını paylaşıyor, hepsine başsağlığı diliyorum" dedi.