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Hasan Cemal'den taziye, Mustafa Koç için Twitter'da kim ne dedi?

Hasan Cemal: Mustafa Koç'u rahmetle anıyorum, Koç Ailesi'nin büyük acısını paylaşıyor, hepsine başsağlığı diliyorum

24 Ocak 2016 17:54

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hazır bulunduğu Marmara İlahiyat Fakültesi içindeki Tatbikat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, iş, siyaset, spor ve sanat dünyasından isimler katıldı. 

Cenaze sırasında Türkiye'de bulunmayan T24 yazarı Hasan Cemal de, Twitter'daki hesabından başsağlığı diledi. Cemal, "Mustafa Koç'u rahmetle anıyorum, Koç Ailesi'nin büyük acısını paylaşıyor, hepsine başsağlığı diliyorum" dedi.

Koç için Twitter'da paylaşılan taziye mesaj ve yorumlardan bazıları şöyle: 

 

 

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