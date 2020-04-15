T24 LogoT24 Logo
Çevre

İş makinelerinin girmesiyle tekrar gündeme gelen Salda Gölü'nde son durum havadan görüntülendi

15 Nisan 2020 13:41

Kamyon ve iş makinelerinin girerek koruma altındaki milyonlarca yıllık kumların taşınmasıyla tekrar gündeme Salda Gölü'nde son durum havadan görüntülendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise, göldeki Millet Bahçesi projesi ihalesini yürüten firmanın izinsiz bir işlem yaptığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde kum alındığı iddiaları üzerine göl kenarında yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi projesi ihalesini yürüten firmanın izinsiz bir işlem yaptığını söyledi. Kahraman, alanda inceleme yaparak tüm faaliyetleri durdurduklarını belirterek, "Gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları başlattık. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Gölü 7/24 izleyecek bir sistem kuracaklarını da aktaran Kahraman, uzmanların yer aldığı bir Bilim Kurulu da oluşturacaklarını kaydetti.

TIKLAYIN - Salda Gölü'ne iş makinası sokanlara dava açıldı

ETİKETLER

Salda GölüÇevre ve Şehircilik BakanlığıBurdurBeyaz KumlarMillet Bahçesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24