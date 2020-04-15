İş makinelerinin girmesiyle tekrar gündeme gelen Salda Gölü'nde son durum havadan görüntülendi

Kamyon ve iş makinelerinin girerek koruma altındaki milyonlarca yıllık kumların taşınmasıyla tekrar gündeme Salda Gölü'nde son durum havadan görüntülendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ise, göldeki Millet Bahçesi projesi ihalesini yürüten firmanın izinsiz bir işlem yaptığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde kum alındığı iddiaları üzerine göl kenarında yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi projesi ihalesini yürüten firmanın izinsiz bir işlem yaptığını söyledi. Kahraman, alanda inceleme yaparak tüm faaliyetleri durdurduklarını belirterek, "Gerekli idari tahkikat ve soruşturmaları başlattık. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Gölü 7/24 izleyecek bir sistem kuracaklarını da aktaran Kahraman, uzmanların yer aldığı bir Bilim Kurulu da oluşturacaklarını kaydetti.

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