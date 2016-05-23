İş görüşmesinde ilk 30 saniye neden önemli?

İş mülakatlarının ilk 30 saniyesi çok önemlidir. Bu zamanı en iyi nasıl kullanmak gerektiğini işin uzmanlarına sorduk.

İş mülakatında doğal cazibenizin iyi bir izlenim için yeterli olacağını düşünebilirsiniz; ama mülakatın daha başında çoğu insanın yaptığı bazı genel hatalar vardır.

Bu konuda fikir almak için Quora adlı soru-cevap sitesine başvurup “Mülakatta kendinizi tanıtırken en iyi izlenimi bırakmak için ne yapabilirsiniz?” sorusuna cevap aradık.

İşte personel alım uzmanların tavsiyeleri…

Odaya girer girmez iyi bir izlenim bırakmak için 30 saniyeniz var, diyor Adam Seabrook. Ama mülakatı yapan kişileri etkilemek için bazen öncesini de düşünmek gerekebilir.

“Herkese iyi davranın. Bir müşterim odadan çıkıp adayın bekleme salonundaki davranışlarını resepsiyoniste soruyor, olumsuz bir yanıt almışsa adayı hemen reddediyordu” diyor.

Kısa ve öz

Mira Zaslove ise kendinizi tanıtırken kısa ve olumlu konuşmayı, uzun uzadıya eveleyip gevelememeyi salık veriyor.

Mülakat paneline ve şirkete bağlı olarak, sunumunuzda önemli noktaları vurgulamaya, kariyerinizin köşe taşlarını, ilgi alanlarınızı, başarılarınızı, eğitiminizi ve hobilerinizi birkaç cümleyle sıralayın.

“O işle doğrudan ilgili ve sizi mülakat eden kişiye uygun şeyler üzerinde durun. Mülakatın sizin ne kadar zeki ya da iyi bir insan olup olmadığınızı değil, o işe ne kadar uygun olduğunuzu belirlemek için yapıldığını unutmayın.”

Çoğu mülakatçı uzun süre dikkatle dinlemeyecektir sizi. Bu nedenle zamanı iyi kullanın. Başvurunuzun baştan sona okunduğunu varsaymadan, kısa bir özet yapın.

Robot gibi davranmayın

Peki kendinizi nasıl takdim edebilirsiniz? “Normal bir insan gibi” diyor Chris Lynam. “İşverenler insanların profesyonelce davranmasını ister, robot gibi değil.”

Şöyle bir örnek veriyor Lynam: “Fatima isimli bir başvuru sahibi vardı, mülakata gelmişti. İsmini doğru telaffuz etmek için şöyle mi deniyor, böyle mi deniyor diye sorup dururken onun yanıtı şu olmuştu: ‘Öyle de olur, öyle de, isterseniz Fatty (şişman anlamına geliyor) de diyebilirsiniz’ demişti.”

Bu esprili yaklaşım Lynam’ın hoşuna gitmiş. “Güldüm ve bunu işe almalı dedim… Ve aldık da” diyor.

Katkınızı sayılara dökün

Kendinizle ilgili söyleyebileceğiniz fazlaca şey olmayabilir; ama en azından iş için gereken asgari özelliklere sahip olduğunuzu göstermeniz gerekir.

Valerie Cooper’a göre, bir önceki işinizde yaptığınız katkıları rakamsal olarak ifade edebilmek, örneğin sizin sayenizde satışların ne oranda arttığını ifade etmek yararlı olabilir.

Cooper, bu tür bilgileri toplamanın önemli olduğunu, kariyer hareketliliği açısından gerektiğini söylüyor.

İstekli olduğunuzu gösterin

Ancak fazla tecrübeniz yoksa ve yapmak istediğiniz şey staj tarzı bir işse daha önceki rolünüze dair veriler sunmak gerekmez.

Kaitlyn Hanrahan “Kimse işletme bakımından önemli görevleri stajyerlere vermeyecektir. Sizden beklenen biraz katkıda bulunmanızdır sadece. Bu durumda, zeki ve istekli bir genç olduğunuzu göstermeniz yeterli olacaktır” diyor.

“Teorik olarak, mülakat aşamasına kadar gitmiş olmanız sizin o iş için kalifiye olduğunuzu gösterir. Artık önemli olan kişilik/kültür uyumu ve en iyi adayı bulma sorunudur.”