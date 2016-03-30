İş görüşmesinde başarının sırrı nedir?

İş başvuruları internet üzerinden yapılmaya başlandığından beri, yüz yüze bir mülakat haberi almak bile başlı başına bir başarı sayılıyor. Ama en cesur başvuru sahipleri bile o gün telaşa kapılabilir.

İş mülakatı sırasında uygulanabilecek yararlı teknikler için farklı meslekten insanların tecrübelerini paylaşıp tavsiyelerde bulunduğu anket sitesi Quora’ya başvurduk. Şu öneriler paylaşılıyordu:



Elleri ne yapmalı?



Elleriniz sizin hakkınızda olumlu ya da olumsuz bir izlenim yaratabilir. Soğuk bir tokalaşmadan daha kötü bir şey olamaz. Soğuk ve nemli eller itici, kuru ve sıcak eller güven vericidir.

Mülakata erken gidip lavaboda elleri ısıtmak iyi fikir olabilir. Psikolojik araştırmalar, elinde sıcak bir kahve fincanı tutmanın bile kişiyi konuştuğu insana karşı daha olumlu duygulara yönelttiğini göstermiştir.

Mülakat sırasında ise el hareketlerini asgaride tutmak gerekir. Ellerinizi uyku moduna alın. Kullansanız bile yavaş ve minik hareketlerle kullanın.

Kollarınızı göğsünüzde kavuşturmaktan kaçının. Bu hareket karşı tarafta kendinizi kapattığınız ve anlamak istemediğiniz izlenimi yaratır.



Yansıtıcı tavırlar



Mülakatı yapan kişinin güvenini kazanmak için onun beden hareketlerini yansıtmaya çalışın. İyi pazarlamacıların kullandığı bir tekniktir bu. Onların hareketini, tonlamasını, jestlerini, nefes alıp verme hızını kendinize uygulayarak iletişim kurabilirsiniz.

Ama bunu yaparken belli etmemeye dikkat etmek gerekir. Örneğin, onlar çenesini sol elle kaşıyorsa siz sağ elinizle kaşıyın.

Beden dilini yansıtma konusunda rahat olduğunuzu hissettiğiniz anda bu kez konuşma şeklinizi, tonlamanızı uydurmaya çalışın. Onlar hızlı konuşuyorsa siz de hızlı konuşun, ritimlerine uyun.



Sakin olun



Mülakatta zamanı iyi kullanmak önemlidir; ama bu acele etmenizi gerektirmez. Kısa ve hızlı nefes alıp vermek, konuşma sırasında nefessiz kalmak heyecan belirtisi olarak görülür ve mülakatı yapan kişiyi de huzursuz eder. Yavaş ve sakin nefes alıp vermek ise her tür baskı altında sakin tavırlı davranacağınız izlenimi yaratır.

Soru sorulduğunda hemen cevap vermek zorunda hissetmeyin kendinizi. Bazen biraz düşünmek hem zaman kazanmanızı, daha önce hazırladığınız cevapları uyarlamanızı sağlar, hem de kendi değerinizin farkında olduğunuz izlenimi ve güven verir.

Fakat bunun da kararını iyi tutturmalı ve düşünme süresini fazla uzatmamalıdır. Yoksa heyecan olarak algılanabilir.



Özgüvenli, ama aşırı değil



Mülakat sırasında endişeliyken nasıl özgüvenli davranılabilir? Heyecanınızı belli etmemeye çalışın ve bundan dolayı asla özür dilemeyin.

Özgüveninizi artırmak için önceden oturup kalkma, yürüme çalışmaları yapın.

Gülümseyin ve göz kontağını koruyun. Huzursuz bir halde kıpırdayıp durmayın. Bu karşı tarafı da huzursuz eder.

Tedirgin adaylar kadar aşırı özgüvenli davrananlar da olumsuz bir izlenim bırakır. Kibar ve normal davranmak gerekir.



Dikkatli dinleyin



Sorulan soruları yanıtlamak, o işi yapacak beceriye sahip olduğunuzu gösterir. Ama karşıdaki kişinin sözünü kesmeyin.

Bazen adaylar fazlaca hevesli davranıp, sorulanı hemen anladıklarını göstermek ister. Ama sözünün kesilmesi kimsenin hoşuna gitmez.

Ayrıca uzun konuşmalardan da kaçınmak gerekir.



Tepkileri gözleyin



Yüz ifadeleri çok şey anlatır. Ama iki yönlü işler bu. Mülakatı yapan kişi(ler) sizi gözlemlediği gibi siz de onları gözleyin, cevaplarınıza nasıl tepki verdiklerini anlamaya çalışın.

Önemli olan, sizin söylediklerinize ilgi gösterip göstermediklerine bakmaktır. İlgisiz davranıyorlarsa, konuşmanız bitmemiş olsa bile kısa kesebilirsiniz. İlgi varsa güvenle konuşmaya devam edebilir, kendinizi ve neden sizi işi almaları gerektiğini anlatabilirsiniz.