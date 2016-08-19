İş dünyasına 'FETÖ' operasyonu; 8.6 milyar liralık gözaltı

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatine finansman sağladığı iddiasıyla dün yıllık cirolarının toplamı 8.6 milyar lira olan 4 şirkete operasyon yapıldı. 6.9 milyar cirolu Boydak’a da kayyum atandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından en büyük ölçekli şirket operasyonu dün düzenlendi. Hürriyet'ten Çetin Aydın ve Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, operasyonda ciro toplamı 8.6 milyar lirayı bulan 4 şirketin yönetim kurulu başkanları gözaltına alındı. Bu şirketler arasında Aydınlı Grup, Eroğlu Holding ile ünlü baklavacılar Faruk ve Nejat Güllü’nün şirketleri bulunuyor.

Darbe girişiminin ardından 'FETÖ' finans desteği sağladıkları gerekçesiyle dün 4 büyük şirket yöneticisinin de aralarında bulunduğu 80 kişiyi gözaltına aldı. Böylece olağanüstü hal (OHAL) ilan edildikten sonraki en büyük ölçekli şirket operasyonu gerçekleşmiş oldu. Polis bir günde 8.6 milyar lira ciroya sahip şirketlerin yöneticilerini gözaltına aldı. Bu isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, Nejat Güllü Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Güllü ve Faruk Güllü Baklavaları Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güllü, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu da bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili İsmail Uçar’ın yürüttüğü soruşturmayı Türkiye işadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketleri kapsıyor.

Mallara el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ' soruşturmasının iş dünyası ayağında, haklarında gözaltı kararı bulunan 187 şüphelinin tüm mal varlıklarına da el koyma kararı verdi. Şüphelilerin bir kısmının TUSKON yönetiminde bulunduğu, bazılarının ise üye olduğu belirtildi. Listede adı bulunan TUSKON Başkanı Rızanur Meral’in ABD’de olduğu bildirildi. Operasyonda, şirket merkezleri ve işadamlarının evlerinde arama yapıldı. Ömer Faruk Kavurmacı’nın ofisinde yapılan aramada örgütün ele başı Fetullah Gülen’in, Mefkure Yolculuğu, Ölüm Ötesi Hayat, Sonsuz Nur isimli kitapları ile Gülen’in bir sözünün yer aldığı plaket ele geçirildi. Yapılan açıklamalarda operasyonların şirketlerin işleyişini etkilemeyeceği, faaliyetlerin aynı şekilde devam edeceği bilgisi verildi.

İşte 4 büyük şirket

Dün gözaltına alınan Ömer Faruk Kavurmacı, 2015 cirosu 2.7 milyar lirayı bulan Aydınlı Grup’un Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şirket birçok ünlü markanın Türkiye temsilciliğini yaparken, gayrimenkul sektöründe de faaliyet gösteriyor. Grubun inşaat şirketinin aktif büyüklüğü 500 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Hazır giyim alanında dünyaca ünlü markaları bulunan Eroğlu Grup da Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Gayrimenkul yatırımları da bulunan şirketin 2015 cirosu 5.8 milyar lira. Dünkü operasyonda Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu gözaltına alındı.Türkiye’nin önde gelen baklavacıları arasında bulunan ve Güllüoğlu markasının varislerinden Nejat Güllü de gözaltına alındı. Nejat Güllü’nün şirketi 2015’te yaklaşık 45 milyon lira ciro yaptı.Kendi adıyla markalaşan ve Güllüoğlu markasının varislerinden Faruk Güllü de operasyonda gözaltına alındı. Faruk Güllü’nün şirketi ise 2015’te 55 milyon lira ciro yaptı.

"Kimlerin inlerde yaşadığı görülecek"

Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen TUSKON Başkanı Rızanur Meral’in 2014’te yaptığ konuşma gündeme oturmuştu. Meral, o konuşmasında hükümete gönderme yaparak “Yakında kimin inlerine girilecek göreceğiz” diye konuşmuş, çok sayıda işadamı tarafından ayakta alkışlanmıştı. Meral, o konuşmasında “Oylarınızla yönetime gelenlerin sizleri haşhaşilikle, ur, virüs, kandan beslenen vampirler olmakla suçlamaları çok ağırınıza gidiyor biliyorum. Yakın gelecekte kimlerin inlerde yaşadığını, kimlerin saklanacak in arayacağını herkes görecek” demişti.

"Damadım hak ettiyse cezasını çekecektir"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, damadı Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak “Eğer damadım beyanının aksine davranmışsa hak ettiği cezayı çekecektir” dedi. Şahsitwitter hesabından, sosyal medyada şahsına yönelik iddiaları yanıtlayan Topbaş, şunları söyledi: “Sosyal medyadaki şahsıma yönelik iddiaları yanıtlamak istiyorum. Gezi ve 17/25 Aralık süreçlerinde yurtdışında değildim, İstanbul’daydım. 15 Temmuz’da BM toplantısı için New York’ta bulunuyordum. Aylar önce planlanan BM toplantısına Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde katıldım. ABD’den uçuşlar iptal edildiği için İstanbul’a gecikmeli dönebildim. 'FETÖ' operasyonunda damadım Ömer Faruk Kavurmacı gözaltına alındı. 17/25 Aralıktan sonra damadım da ihanet şebekesiyle yollarını ayırdığını beyan etti. Yargı süreci elbette gerçeği ortaya çıkaracaktır. Kızım Fatima dahi olsa elini keserim diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan ile 42 yıldır omuz omuza yürüyen biri olarak tavrım nettir.”

Şirketlerden yapılan açıklamalar

Güllüoğlu: Bilgisine başvurmak için götürüldü. Opersyonla ilgili Baklavacı Güllüoğlu’ndan yapılan açıklamada, “Bilgisine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Yönetim Kurulu Başkanımız Nejat Güllü herhangi bir terör örgütü ya da terör örgütüne destek veren bir sivil toplum kuruluşunun yanında asla yer almamış ve yer almayacak karakterde bir insandır. Başlatılan soruşturmaya ilişkin süreç kurumumuzca yakından takip edilmekte olup gerçekleri en kısa sürede ortaya çıkaracağına inandığımız yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır” denildi.

Aydınlı Grup: O toplulukla ilişkimizi kestik. Aydınlı Grup Marka Müdürü Özlem Özarpacı, “Firmamızla ilgili hiçbir durum yok. FETÖ’nün olayları patlak verdiğinde günden itibaren biz bu toplulukla ilişkimizi kesmiş bulunmaktayız. Rızanur Meral’in TUSKON’daki konuşması herkes tarafından ayakta alkışlanırken bir tek bizim patronumuz Ömer Faruk Kavurmacı ayağa kalkmayarak protesto etti. Ertesinde de istifa etti zaten. Her zaman devletimizin milletimizin yanında olduk. Patronlarımız gerçekten bu konuda önemli görevler aldılar. Karalama kampanyası başlatılmasını istemiyoruz.”

Eroğlu Holding: Herhangi bir olumsuzluk yok. Konu ile ilgili Eroğlu Holding tarafından açıklamada, “18 Ağustos 2016 tarihindesabah saatlerinde Eroğlu Holding binasının bir katında Yönetim Kurulu Başkanımızın geçmişte TUSKON’daki adından dolayı bir arama gerçekleştirilmiştir. Görevlilere gerekli tüm bilgiler ve belgeler verilmiş, bunun üzerine arama kısa sürede sona erdirilmiştir. Eroğlu Holding’in, ne soruşturmaya konu olan TUSKON ile ne de Fettullahçı Terör Örgütü’ne finans sağlayan herhangi bir kurumla ilişkisi bulunmamaktadır. Bu soruşturma çerçevesinde Holding ve bağlı şirketlerin faaliyetlerini etkileyecek hiçbir bir değişiklik, kurumumuzun itibarına gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. ”