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15 Temmuz Darbe Girişimi

Damadı 'FETÖ'cülük'le suçlanan Topbaş: İhanet şebekesiyle yollarını ayırmadıysa cezasını çekecektir!

"17/25 Aralık sonrası damadım bu ihanet şebekesiyle yollarını ayırdığını beyan etti"

18 Ağustos 2016 22:31

Damadı 'FETÖ' operasyonu kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "17/25 Aralık'tan sonra damadım bu ihanet şebekesi ile yollarını ayırdığını beyan etti.Yargı süreci elbette gerçeği ortaya çıkaracaktır. Eğer damadım beyanının aksine davranmışsa hak ettiği cezayı çekecektir" dedi.

İstanbul'da bugün düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan işadamları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı, Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı da yer almıştı.

Topbaş, konuyla ilgili Twitter'da açıklama yaptı. 

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

-Sosyal medyadaki şahsıma yönelik iddiaları yanıtlamak istiyorum.

-Gezi ve 17/25 Aralık süreçlerinde yurt dışında değildim, İstanbul'daydım.

-15 Temmuz'da BM toplantısı için New York'ta bulunuyordum.

-Aylar önce planlanan BM toplantısına Sn Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde katıldım.

-ABD'den uçuşlar iptal edildiği için İstanbul'a gecikmeli dönebildim.

-FETÖ operasyonunda damadım Ömer F. Kavurmacı gözaltına alındı.

-17/25 Aralık'tan sonra damadım bu ihanet şebekesi ile yollarını ayırdığını beyan etti.

-Yargı süreci elbette gerçeği ortaya çıkaracaktır.

-Eğer damadım beyanının aksine davranmışsa hak ettiği cezayı çekecektir.

-"Kızım Fatıma dahi olsa elini keserim" diyen bir Peygamberin ümmetiyiz.

-Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan ile 42 yıldır omuz omuza yürüyen biri olarak tavrım nettir.

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