İş cinayetlerini ele alan 'Babamın Kanatları' 2 Aralık'ta vizyonda

Yönetmen Kıvanç Sezer'in ilk uzun metraj filmi olan 'Babamın Kanatları', Türkiye'de sürekli gündemde olan 'iş cinayetleri'ni ele alıyor. Film inşaat işçilerinin gündelik hayatlarını konu edinerek, iş kazalarını ve inşaata dayalı büyümenin yarattığı toplumsal tahribatı anlatıyor. Filmin başrolünde usta oyuncu Menderes Samancılar, Vanlı bir inşaat işçisi olarak karşımıza çıkıyor. Birçok festivalden ödülle dönen ve üçleme olarak düşünülen serinin ilk filmi olan 'Babamın Kanatları', 2 Aralık'ta vizyona girecek.

Yükselmeyi ve düşüşü, yozlaşmayı ve zenginleşmeyi temsil eden bir sektörü ve bir dönemi bir babanın çaresizliği üzerinden anlatan filmin başrolünde Menderes Samancılar'a, genç ve dinamik oyuncular Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel eşlik ediyor.

Türkçe ve Kürtçe dillerini eş zamanlı kullanan filmin müziklerini, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'ndan Bajar grubu üstleniyor. Grup Kürtçe, Zazaca ve Türkçe folk rock müzik yapıyor.

İlk gösterimini Çek Cumhuriyeti'nde 51. Uluslararası Karlovy Vary Film Festivali'nde yapan ve yapımcılığını Nar Film'in üstlendiği 'Babamın Kanatları', 23. Adana Film Festivalinde SİYAD 'En İyi Film' ödülü dahil, toplamda 7 ödül birden almıştı.

İçinde yaşadığımız evleri, çalıştığımız ofisleri, plazaları, zaman geçirdiğimiz alışveriş merkezlerini inşa eden ve bu inşaatlara 'hayatlarını koyan', her gün yeni bir ' iş kazası' haberine konu olan işçilerin öyküsü olan 'Babamın Kanatları', üçleme olarak düşünülen serinin ilk filmidir.

Filmin Fragmanıı

Filmin konusu

İbrahim, ciddi bir hastalığa yakalandığını öğrenen bir inşaat işçisidir. Onun için hayatındaki en kıymetli değer ise kendisinden uzaklarda yaşayan ailesidir. Yeğeni Yusuf ise işinde yükselme hırsıyla yanıp tutuşan genç bir işçidir. Amcasını anlamaktan çok uzaktır. İbrahim'in çalıştığı bu toplu konut şantiyesinde şartlar gitgide zorlaşırken her geçen gün zihninde aynı soru döner durur; arkasında ailesine ne bırakacaktır, yaşam mı, ölüm mü?

Künye

Yönetmen: Kıvanç Sezer

Senaryo: Kıvanç Sezer

Yapımcı: Soner Alper

Müzik: Vedat Yıldırım

Görüntü Yönetmeni: Jörg Gruber

Süre: 101 dk

Tür: Dram

Dil: Türkçe ve Kürtçe

Ülke: Türkiye

Ödüller

SİYAD En İyi Film: (23. Uluslararası Adana Film Festivali-2016)

Tarık Akan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Menderes Samancılar (23. Uluslararası Adana Film Festivali-2016)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Musab Ekici (23. Uluslararası Adana Film Festivali-2016)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kübra Kip (23. Uluslararası Adana Film Festivali-2016)

Yılmaz Güney Ödülü: Kıvanç Sezer (23. Uluslararası Adana Film Festivali-2016)

En İyi Müzik: *Bajar (23. Uluslararası Adana Film Festivali-2016)

En İyi Kurgu Ödülü: (23. Uluslararası Adana Film Festivali-2016)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: (53. Uluslararası Antalya Film Festival-2016)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kübra Kip (53. Uluslararası Antalya Film Festival-2016)

En İyi İlk Film: (53. Uluslararası Antalya Film Festival-2016)

En iyi Müzik Ödülü: Bajar (53. Uluslararası Antalya Film Festival-2016)

En iyi Erkek Oyuncu Ödülü: Menderes Samancılar (53. Uluslararası Antalya Film Festival-2016)

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*Bajar, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun bir projesi olan; Kürtçe, Zazaca ve Türkçe folk rock müzik grubudur. Vokalde Vedat Yıldırım ve Burak Korucu, elektro gitarda Cansun Küçüktürk, bas gitarda Ari Hergel, klavyede Ferhat Güneş ve davulda Erdem Göymen yer almaktadır.

Bajar, Kürtçede ‘şehir’ anlamına gelmektedir.