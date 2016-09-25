Adana Film Festivali’nde en iyi film ‘Koca Dünya’

Adana'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Adana Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. 'En İyi Film Ödülü'ne Reha Erdem'in yönettiği 'Koca Dünya' filmi layık bulundu. Bu yıl yaşamını yitiren Tarık Akan'a adanan Tarık Akan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Menderes Samancılar alırken, Türkan Şoray En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de Gizem Erdem'in oldu. Ödül töreninde Cem Yılmaz'ın esprileri katılımcıları güldürdü. Yarışmaya aldığı 7 ödülle 'Babamın Kanatları' filmi damga vurdu.

Bu yıl adındaki ‘Altın Koza’ ibaresi çıkarılan Adana Uluslararası Film Festivali’n büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Enver Arslan, çok sayıda ünlü oyuncu ve sinemacının ilgi gösterdiği törende, kırbızı halıda yürüyen özellikle kadın konuklar şıklıklarıyla öne çıktı.

Drone şaşırttı

Gecenin sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Cem Davran yaparken, ünlü sanatçı Zuhal Olcay, piyanist Selim Atakan ile birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi. Törende Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Yetkin Dikinciler, Tuba Büyüküstün, Menderes Samancılar ve Yüksel Aksu gibi isimler büyük ilgi gördü. Cem Yılmaz’ın beraber oturduğu ve başrolünü üstlendiği İftarlık Gazoz filmini yöneten Yüksel Aksu ile sürekli sohbet edip gülmesi dikkat çekti. Törenin yapıldığı salonda, yapım ve canlı yayın ekibi havadan görüntü almak için insansız hava aracı ‘Drone’ kullandı. Şaşkınlığını gizleyemeyen konuklar ve sunucular uzun süre dronenin salonda uçuşunu izledi.

‘Kesintisiz sürecek’

Yaklaşık 2000 kişilik salonun tamamen dolduğu törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, geçen yıl şehitler nedeniyle bir kısmı yapılamayan festivalin bundan sonra kesintisiz sürmesi için çalışacaklarını söyledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, konuklara teşekkür edip sanata ve sanatçıya hep destek olacaklarını anlattı. Cem Yılmaz’ın esprileriyle katılımcıları güldürdüğü törende ilk olarak Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Film Yarışması’nda başarı gösteren film ve ekiplerine ödülleri verildi.

12 film yarıştı

Sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin yer aldığı ve 12 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ünlü yönetmen ve senaryo yazarı Tayfun Pirselimoğlu yaptı. Jüride ayrıca yönetmen Emin Alper, görüntü yönetmeni Türksoy Gölebeyi ve oyuncular Hatice Aslan ile Muhammet Uzuner görev yaptı. Festivalin en önemli ayağı olarak gösterilen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Erhan Tuncer’in ‘Ağustos Böcekleri ve Karıncalar’, Mehmet Can Mertoğlu’nun ‘Albüm’, Kıvanç Sezer’in ‘Babamın Kanatları’, Handan Öztürk’ün ‘Bana Git De’, Hiner Saleem’in ‘Dar Elbise’, Çağdaş Çağrı’nın ‘Geçmiş’, Yüksel Aksu’nun ‘İftarlık Gazoz’, Reha Erdem’in ‘Koca Dünya’, Güven Beklen’in ‘Mehmet Salih’, Çağan Irmak’ın ‘Nadide Hayat’, Derviş Zaim’in ‘Rüya’ ve Cemil Ağacıkoğlu’nun ‘Tarla’ adlı eserleri yarıştı.

Festivalde neler oldu?

Festivalin Onur Ödülleri bu yıl usta oyuncular Ayla Algan ve Murat Soydan ile yazar Osman Şahin’e verildi. Festivalin gösterim bölümünde, son bir yıl içinde dünyanın çeşitli festivallerinden ödüller almış seçkin eserlerin Türkiye prömiyerleri, Adana’da yapıldı. Festival boyunca uzun ve kısa metraj filmler ile belgesellerden oluşan 250 film, 636 gösterimle izleyiciyle buluştu. Festival haftası boyunca Eski Türk Filmleri Afişleri ve 45’likler Sergisi, Türk Sineması’nın Yüzleri Sergisi ve Film Afişleri Sergisi sanatseverlerin ilgisini gördü. Festivalde geleneksel kısa film atölyesi de gerçekleştirildi.

Ulusal uzun metraj film yarışması ödülleri

SİYAD En İyi Film Ödülü: Babamın Kanatları (Kıvanç Sezer)

Film – Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Reha Erdem (Koca Dünya)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Ilgaz Kocatürk (Tarla)

Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Ecem Uzun (Koca Dünya)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Musap Ekici (Babamın Kanatları)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kübra Kip (Babamın Kanatları)

En İyi Müzik Ödülü: Bajar (Babamın Kanatları)

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Efe – Yunus Emre Yurtseven (Albüm)

En İyi Kurgu Ödülü: Umut Sakallıoğlu (Babamın Kanatları)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Florent Herry (Koca Dünya)

Tarık Akan En İyi Erkek Oyuncu: Menderes Samancılar (Babamın Kanatları)

En İyi Kadın Oyuncu: Gizem Erdem (Rüya)

Jüri Özel Ödülü: Tarla (Cemil Ağacıkoğlu)

En İyi Senaryo: Mehmet Can Mertoğlu (Albüm)

Adana İzleyici Ödülü: Yüksel Aksu (İftarlık Gazoz)

En İyi Yönetmen Ödülü: Mehmet Can Mertoğlu (Albüm)

Yılmaz Güney Ödülü: Babamın Kanatları (Kıvanç Sezer)

En İyi Film Ödülü: Koca Dünya (Reha Erdem)