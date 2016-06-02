'Babamın Kanatları' filmi, 51. Karlovy Vary Film Festivali'ne seçildi

Kıvanç Sezer’in ilk uzun metraj filmi Babamın Kanatları Avrupa’nın önemli film festivallerinden 51. Karlovy Vary Film Festivali'nde Ana Yarışma'ya seçildi. Film, bu sene 1 - 9 Temmuz tarihleri arasında Çek Cumhuriyet’inde yapılacak festivalin Ana Yarışma Bölümü'nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün yapım desteğiyle gerçekleştirilen film ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen inşaat işçisi İbrahim’inçaresizlik içindeki hikayesini anlatıyor. Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel’in başrollerini paylaştığı Babamın Kanatları'nın görüntü yönetmenliğini Alman görüntü yönetmeni Jörg Gruber yaparken, özgün müzikleri Kardeş Türküler’den tanıdığımız müzisyen Vedat Yıldırım’ın da üyeleri arasında yer aldığı folk rock grubu Bajar tarafından hazırlandı. Film, yapım aşamasında İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Atölyesi kapsamında Medienboard Ortak Yapım Geliştirme Ödülü ve Erivan Altın Kayısı Film Festivali’nde Directors Across Borders Proje Geliştirme Atölyesi’nde İkincilik Ödülü kazandı.