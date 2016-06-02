T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Babamın Kanatları' filmi, 51. Karlovy Vary Film Festivali'ne seçildi

Filmin başrollerini Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel paylaşıyor

02 Haziran 2016 14:58

Kıvanç Sezer’in ilk uzun metraj filmi Babamın Kanatları Avrupa’nın önemli film festivallerinden  51. Karlovy Vary Film Festivali'nde Ana Yarışma'ya seçildi. Film, bu sene 1 - 9 Temmuz tarihleri arasında Çek Cumhuriyet’inde yapılacak festivalin Ana Yarışma Bölümü'nde dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün yapım desteğiyle gerçekleştirilen film ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen inşaat işçisi İbrahim’inçaresizlik içindeki hikayesini anlatıyor. Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel’in başrollerini paylaştığı Babamın Kanatları'nın görüntü yönetmenliğini Alman görüntü yönetmeni Jörg Gruber yaparken, özgün müzikleri Kardeş Türküler’den tanıdığımız müzisyen Vedat Yıldırım’ın da üyeleri arasında yer aldığı folk rock grubu Bajar tarafından hazırlandı. Film, yapım aşamasında İstanbul Film Festivali Köprüde Buluşmalar Atölyesi kapsamında Medienboard Ortak Yapım Geliştirme Ödülü ve Erivan Altın Kayısı Film Festivali’nde Directors Across Borders Proje Geliştirme Atölyesi’nde İkincilik Ödülü kazandı.

 

ETİKETLER

Karlovy Vary Film FestivaliBabamın KanatlarıMenderes SamancılarMusab EkiciKübra KipTansel Öngel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24