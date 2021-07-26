İş bırakma ve istifalar yolda: Aile hekimleri ‘yasakçı’ yönetmeliğe karşı eylem yapacak

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), aile hekimlerine sosyal medyada paylaşım ve basına demeç verme gibi yasaklar getiren yönetmeliğe karşı eylem planını açıkladı. Hekimler bugünden itibaren 28 Ağustos’a kadar istifa dilekçelerini hazırlayıp Sağlık Bakanlığı’na sunması için AHEF’e iletecek.

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, 30 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanmış; yönetmelikle, görevleriyle ilgili olarak sosyal medya paylaşımı yapan, basına “izinsiz” demeç veren aile hekimlerine cezalar verileceği belirtilmişti.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, AHEF, yönetmelikle getirilen yasaklara karşı bugünden itibaren bir eylem planı başlatacaklarını duyurdu. Buna göre hekimler, bu hafta boyunca Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’na saat 09.00-17.00 arası taleplerini içeren fakslar gönderecek. Hekimler, bugün saat 11.00’de yönetmeliğin getirdiği sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a anlatan bir açık mektubu sosyal medya hesaplarından yayımlayacak.

Aynı zamanda AHEF, bugünden itibaren 28 Ağustos’a kadar tüm illerdeki üyelerinden istifa dilekçeleri toplamaya başlayacak. Tüm dilekçeler 28 Ağustos’ta Sağlık Bakanlığı’na sunulacak.

Bu süre içerisinde aile hekimleri 16 Ağustos’ta toplu olarak bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek aile hekimleriyle de 27 Ağustos’ta, Ankara’da “Beyaz Önlük Mitingi” düzenlenecek.

Eylem planına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Bu yönetmelikle ‘Aşı olun’ dememiz bile ceza nedeni olabilir, çünkü görevimizle ilgili konuşmak suç. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir ceza yönetmeliği var. Sürekli aile hekimlerine yüklenen bir sorumluluk var. Bunlar bir araya geldiğine bunlara sessiz kalmamız mümkün değil” dedi.

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