Basına konuşma ve sosyal medya paylaşımı kısıtlaması getirilen aile hekimleri dava açmaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu kararla aile hekimlerinin çalışma koşullarını düzenleyen yönetmeliği, doktorların izinsiz basına demeç verme ve görevleriyle ilgili olarak sosyal medya aracılığıyla bilgi paylaşımlarını kısıtladı. Yönetmelik değişikliğiyle söz konusu durumların gerçekleşmesi halinde ihtar ve sözleşmenin feshine kadar gidecek cezalandırma getirildi.

Sözleşmenin iptal edilmesi gerektiğini belirten aile hekimleri, “Hekimler sussun, gerçekler bilinmesin sözleşmesidir bu. Haklarımız için eylemlerimize ve basına demeç vermeye devam edeceğiz. Kabul etmiyoruz, her türlü hukuki yollara başvuracağız” diyerek tepki gösterdiler.

"Yönetmeliğe karşı TTB olarak da İstanbul Tabip Odası olarak da davalar açacağız"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, aile hekimi Dr. Recep Yılmaz Koç, tepkilere neden olan yönetmelikle ilgili olarak “Başımızda Demokles’in kılıcı gibi duran bir yönetmelik. Aile hekimleri Koronavirüs döneminde aile sağlığı merkezindeki aksaklıkları, problemleri dile getirince, aşı sorunlarını anlatınca, bakanlığı eleştirince sanırım böyle bir yönetmelikle sesleri kısılmak istendi. Şimdi bunları konuşursa aile hekimleri sözleşme feshi ve işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Yönetmeliğe karşı TTB olarak da İstanbul Tabip Odası olarak da davalar açacağız. Hukuk mücadelemiz sürecek. Arka arkaya eylemler yapabiliriz, arkasından iş bırakmaya kadar gidilebilir, saha çok tepkili” diye konuştu.

"İş güvencemizi ortadan kaldıran yönetmeliği kabul etmiyoruz"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu tarafından yapılan açıklamada ise, “Yayımlanan ücret yönetmeliği değil, baskı, ceza ve ücret ödememe yönetmeliğidir. İş güvencemizi ortadan kaldıran yönetmeliği kabul etmiyoruz” denildi.

"AHEF olarak bu yönetmeliği asla kabul etmiyoruz, dava açacağız"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan da, “AHEF olarak bu yönetmeliği asla kabul etmiyoruz ve her maddesine dava açacağımızın bilinmesini istiyoruz” dedi.

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