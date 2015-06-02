İş bırakan metal işçilerine 'terör' soruşturması!

Bursa'da 15 Mayıs'tan itibaren iş bırakarak eyleme çıkan metal işçileri hakkında 'terör' soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Bursa Barosu da soruşturmanın işçilerin sendikal ve toplu eylem haklarının sorgulanmasına dönüştüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, “Terör Örgütüne yardım yataklık” suçlamasıyla başlattığı soruşturma çerçevesinde Bursa Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne geçtiğimiz hafta çağrılan işçilere şu sorular yöneltildi :



Amacınız yeni bir sendika mı?

- Çalıştığınız fabrikada yaşanan işçi olayları ile ilgili eylemlere katıldınız mı? Eylemlerde herhangi bir faaliyetiniz oldu mu? Bu konuda herhangi bir kimseden talimat aldınız mı? Düzenli bilgi aktardığınız kişiler var mıdır?

- Eylemlerin devam ettirilmesi amacı ile fabrikaya gelen avukatlar oldu mu? Bunların fabrika içerisine alınmaları konusunda yardımınız oldu mu? Bu konuda herhangi bir kimseden talimat aldınız mı?

- İlimizde metal sektöründe çalışan fabrikalarda bulunan toplam işçi sayılarını ve iş bırakma eylemlerine katılan işçi sayılarını yeni bir sendika kurmak amacıyla tespitine yönelik çalışma yaptınız mı? Bu süreçle ilgili avukatlardan seminer yöntemiyle bilgi aldınız mı? Aldıysanız bu bilgilendirme nerede ve nasıl yapıldı? Avukatlar kimlerdir açıklayınız?

- Yeni kuracağınız sendika ile alakalı sendikaya işçi toplamak amacı ile çalışma yaptınız mı? Bu çalışmalarınızda dayatma yapmadan çalışma yapmanız konusunda talimat aldınız mı?

Hangi talimatı aldınız?

- Çalıştığınız fabrikada devam eden eylemler ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden haber yapılması amacı ile bilgi toplayarak herhangi bir bilgi aktardınız mı? Bu bilgiler herhangi bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlandı mı?

- Çalışmış olduğunuz fabrikada işçi eylemleri sırasında fabrikanın size vermiş olduğu iyileştirme zammı görüşmelerinde iyileştirmeleri kabul etmemeniz konusunda birilerinden talimat aldınız mı?

- İşçi olaylarının ilimizde faaliyet yürüten tüm fabrikalarında TKİP (Türkiye Komünist İşçi Partisi) terör örgütünün amacı ve stratejisi doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan FAK (Fabrikalar Arası Kurul) hakkında bilginiz var mıdır? Varsa anlattınız. FAK’ın toplantılarına katıldınız mı, toplantılarında ne tür kararlar alındı? Bu kararlar fabrikalarda çalışan işçilere nasıl duyuruldu?”

Barodan soruşturma ile ilgili suç duyurusu

Bursa Barosu, işçiler hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili olarak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 29 Mayıs’ta suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, sürdürülen soruşturmanın işçilerin sendikal ve toplu eylem haklarının sorgulanmasına dönüştüğü belirtilerek şöyle denildi: “İlimizde 15 Mayıs 2015 tarihinde başlayan bir kısım işçi eylemleriyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma 2015/33545 soruşturma nolu dosyada yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında sorulan soruların çoğunluğu ifadesi alınan işçilerin sendikal hak ve hürriyetlerinin kullanılması ve avukat meslektaşlarımızın mesleki faaliyetini yürütmeleriyle ilgilidir. Çalışanların hak ve çıkarlarının hiçbir demokratik düzende bu tür soruşturmalara konu edilemeyeceği açıktır. Ayrıca meslektaşımızın yürüttüğü mesleki faaliyetlerin de bu tür soruşturmalarla sorgulanması yukarıda belirttiğimiz yasa hükümlerine ve yargının bir parçası olan bağımsız avukatlık mesleğine saldırı niteliği taşımaktadır. İlgili soruşturmayı yasalara ve usule aykırı şekilde yapan kamu görevlilerinin tespitini ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep ederiz.”