Petkim'de eylem sona erdi

Petrol İş Sendikası Aliağa Şubesi Başkanı Ahmet Oktay, şirket üst düzey yöneticileriyle yaptıkları görüşme sonucu Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşmaya vardıklarını, eyleme son verdiklerini belirtti.

Oktay, yaptığı açıklamada, Petkim'de TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle geçen hafta çarşamba günü başladıkları eylemin 5'inci gününde, İstanbul'da şirketin bağlı bulunduğu grubun yöneticileriyle görüşme yaptıklarını belirtti.

Yüzde 6 genel zam ve iki bayram ikramiye

Görüşmeler sonucu TİS maddelerinde uzlaşıya vardıklarını anlatan Oktay, "Görüşmeler sonucu taleplerimizin yüzde 90'ı yerine geldi. 2006 öncesi ve sonrası giren işçiler arasındaki ücret farkının azaltılmasına yönelik düzenleme yapıldı. Yüzde 6'lık genel zam ve iki bayram ikramiyesi alınması konusunda da anlaşıldı. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamayı yarın yapacağız. Sağlanan uzlaşmayla eylemimiz sona ermiştir" dedi.

Aliağa ilçesindeki Petkim tesislerinde çalışan Petrol-İş Sendikası'nda örgütlü bin 850 işçi, 2015-2016 dönemi TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması ve Yüksek Hakem Kurulu'na taşınması üzerine 28 Mayıs Perşembe 08.00 vardiyasıyla eyleme başlamıştı.