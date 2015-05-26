Reno'da sabaha kadar süren görüşmede uzlaşma yok

Bursa'da, 15 Mayıs'ta üretimin durduğu OYAK Reno'da, ücretlerinin iyileştirilmesini isteyen işçilerin temsilcileriyle yönetim arasında 6 saat süren görüşmelerde uzlaşmaya varılamadı. İşçilerin avukatlarından Deniz Baykal, gazetecilere yaptığı açıklamada, OYAK Reno'da işverenle dün saat 22.00'de başlayan ve 04.00'te biten görüşmede herhangi bir uzlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Evrensel’de yer alan habere göre, görüşme esnasında yaşananları açıklamanın doğru olmayacağını çünkü olumlu veya olumsuz bir karara varamadıklarını belirten Baykal, "Saat 11.00'de arkadaşlarımızla toplantıya devam etme kararı alındı. İki taraf da çözüm için iyi niyetli olduğunu ortaya koydu. Müzakereler devam ediyor. İşverenin ve işçi arkadaşların kendine göre birtakım düşünceleri ve çekinceleri var. Yarın bu iş bir şekilde sonuçlanacak diye tahmin ediyorum" dedi.

Baykal, görüşmelerde işçilere Tofaş'taki anlaşmanın örnek gösterilmediğini anlatarak, "Buradaki durum kendine has ve özgü bir durum. İşçi arkadaşlar bunu ifade ettiler. Neticede ben avukatım ve temsilciyim. Arkadaşlar adına karar vermek gibi bir yetkim yok. Sadece onların telaffuz etmek istediklerini hukuki bir dille daha net bir şekilde ortaya koymaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

Toplantıya katılan işçi temsilcisi Ekrem Salım da bir ara işçilerin yanına gelerek toplantıda işverenin sunduğu teklifleri arkadaşlarına aktardı.

Eyleme başlarken arkadaşlarına sormadan hiçbir kararı onaylamayacaklarını söylediğini hatırlatan Salım, şunları kaydetti:

"Onun için görüşmede konuştuklarımızı sizinle paylaşmak için geldim. Karar hepimizin kararı. Bu sürece ya 'tamam' ya da 'devam' diyeceğiz. İşveren bize bin lira avans, 480 lira banka promosyonunu ve yıl sonu 600 lira para vermeyi teklif etti. Şu anda bizim elimizde bu üç madde var. Saat ücretlerine yansıtılacak miktar hakkında kesin bir rakam vermediler ve bir ay süre istediler. Bir ay içinde analiz yapacaklarını söylediler."

Salım, maaşlarda kademeli iyileştirmenin ve saat ücretlerinin artırılması konusunda somut bir açıklamanın olmadığını sözlerine ekledi. İşçiler de bu maddeleri kabul etmediklerini belirterek, eyleme devam edeceklerini söyledi.

Bursa'da, iş bırakma eylemlerine katılan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ile yan sanayi kuruluşlarından Coşkunöz, Mako ve Ototrim işçileri, firma yönetimleriyle anlaşmaların sağlanmasının ardından işbaşı yapmıştı.

Direnişin can damarı 310 işçi

Reno patronunun temsilcisinin teklifini halen fabrika içinde direnişte olan 310 işçi görüşerek oylama yaptı ve “Teklifiniz sizin olsun, biz daha direniyoruz” cevabını verdi. Bu karar dışarıdaki işçilere de duyuruldu.

Dışarıdaki işçiler içeride direnen işçiler için, "Onlar Reno direnişinin can damarı haline geldi. Bütün direnen işçiler onların gözünün içine bakıyor ve onlardan cesaret alıyor. Direnişte kararlı ve dirayetliler" diyor.

Bu arada direnişteki işçiler direnişe destek olmak isteyenlerin direniş alanına battaniye getirmesini istedi. İçeride direnişte olan işçilerin beton üstünde uyuduğu ve direnişin 13. gününde hâlâ naylonlara sarılıp uyumaya çalışan işçiler olduğu belirtilen açıklamada, “Hali hazırda içeride direnen bir çok işçi rahatsızlanarak çıkmak zorunda kaldı. Direnişe destek olmak istiyorsanız, Reno'a battaniye getirin. Makbule geçecek” denildi.