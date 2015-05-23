Antrenörden voleybolcu eski sevgilisine 'hack'li şantaj

Voleybolcu eski sevgilisi G.A.’nın Twitter hesabını ‘hack’leyip çıplak fotoğrafını paylaştığı öne sürülen Halit G. hakkında ‘şantaj’dan 9.5 yıl hapis istendi. Halit G. “Hesabına girdiğimde müstehcen fotoğrafını görüp kaldırdım” dedi.

Türkiye’nin ünlü kulüplerinden birinde voleybol oynayan 22 yaşındaki G.A., özel bir okulda basketbol antrenörlüğü yapan Halit G. ile 3 yıldır birlikteydi. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Halit G. kendisinden ayrılan G.A.’nın Twitter hesabını ele geçirerek çıplak fotoğraflarını paylaştı ve tehdit etti. G.A.’nın şikâyeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halit G.’ye “şantaj, hakaret, bilişim sistemindeki verileri bozma ve yok etme” suçlarından 9.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. G.A. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikâyet dilekçesinde, Halit G.’nin Twitter’a yüklediği fotoğrafları ve mesajlarını da delil olarak sundu.

‘Yüklemedim kaldırdım’

İfade veren Halit G., “Bir gün onun hesabına girdiğimde müstehcen fotoğrafını gördüm ve hemen kaldırdım. Bu fotoğrafın Twitter sayfasına nasıl yüklendiğini bilmiyorum. Bu olaydan sonra hesaba girerek şifresini değiştirdim. Telefonundaki mesajları ise ben yazdım. Benimle birlikteyken başkasıyla görüşmesi ve yalanlarını ortaya çıkarmak amacıyla bu mesajları yazdım. Bende müştekinin müstehcen fotoğrafı yoktur” dedi.