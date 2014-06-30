İş adamı Mehmet Cengiz'den CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 'saygınlık' davası

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla başlatılan soruşturmaların ardından "Milletin a...na koyacağız" şeklindeki ifadesi de internette yayınlanan ses kayıtlarında yer alan Mehmet Cengiz, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve ODA TV hakkında tazminat davası açtı. Cengiz, Aykut Erdoğdu, Barış Pehlivan ve Soner Yalçın'dan 10 bin lira tazminat talebinde bulundu.

Fatih Yağmur’un Radikal’de yer alan haberine göre, Mehmet Cengiz’in avukatları, dava dilekçesinde müvekkilleri Mehmet Cengiz’in kamuoyunda ciddi bir saygınlığı olan, ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları nezdinde önemli kredibilitesi bulunan ve bu kuruluşlar tarafından sürekli takip edilen, gerçekleştirdiği projelerle ülke ekonomisine ve gelişmişlik düzeyine önemli oranda katkıda bulunan topluma mal olmuş bir iş adamı ve enerji, inşaat, maden, turizm vb. sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketleri bünyesinde barındıran Cengiz Holding A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanı olduğu belirtildi. Davanın konusu ise CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Mehmet Cengiz ve şirketleri hakkında 'Her devrin kasası Mehmet Cengiz’ başlığıyla Birgün gazetesinde yayımlanan yazı ile ilgili. Ayrıca aynı yazıyı yayınlayan ODATV internet sitesi de davada şüpheli olarak yer aldı. ODA TV’den Barış Pehlivan ve Soner Yalçın, şüpheli listesinde yer alıyor. İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, kararında taraflara cevap hakkı tanınacağını ve delillerin toplanacağını belirtti. Mahkeme, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ise tahkikat duruşması için gün verileceğini kararında ifade etti.