'Boğaz'daki koru Mehmet Cengiz'e satıldı; tapu kaydında satış bedeli '0 TL'

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik operasyonla gündeme gelen Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in, Üsküdar’daki 3 bini aşkın ağaçla dolu tarihi “Hüseyin Avni Paşa Korusu”nun tamamını satın aldığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya’nın haberine göre, 81 bin 511 metrekarelik ormanlık arazinin “yüzde 65’ini TMSF’den, yüzde 35’ini ise özelden aldık” diyen Cengiz İnşaat, “Koruyu ne kadara satın aldınız?” sorumuza ise yanıt vermemeyi tercih etti. 8 Mart 2013 tarihli tapu kaydında ise satış bedeli kısmında ‘0’ TL yazması dikkat çekti.

Korunun 17 Aralık yolsuzluk operasyonuyla hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Cengiz İnşaat, “Bir inşaat firması olarak, tapu kayıtlarında koru olarak gözüken arsada ne yapmayı planlıyorsunuz” şeklindeki sorumuza ise “İçinde tarihi köşk var. Restore edilerek kullanıma açılacaktır” yanıtını verdi.

İddiaya göre, İstanbul Boğazı’na hâkim noktadaki korunun üzerindeki imar yasağı da kaldırıldı. Ancak 17 Aralık operasyonu yaşandığı ve soruşturma kapsamında Cengiz İnşaat ile sahiplerinin adı sıkça gündeme geldiği için koruyla ilgili planlar bir süreliğine askıya alındı.

Cumhuriyet gazetesindeki habere göre, Cengiz İnşaat ilk önce korunun yüzde 65’ni satın alıyor. Restore edilecek tarihi köşk de bu bölümde bulunuyor. Cengiz İnşaat, bu sürede tarihi köşkü restore etmek yerine korunun diğer yüzde 35’lik bölümünü satın almayı tercih ediyor. Bu süreçte Cengiz İnşaat’ın hükümetten “bölgedeki imar yasağının kalkacağı” güvencesini aldığı iddia ediliyor. Korunun bulunduğu alanda yaşayan mahalleli ise hâlâ “korunun imara açılacağı” tedirginliğini yaşıyor. Sultantepe ve Paşalimanı sakinleri“eskiden olduğu gibi korunun halka açılmasını” istiyor.

Kamuoyunda “ikinci yolsuzluk” soruşturması olarak bilinen 25 Aralık dalgası kapsamında ifadesi alınan ve 3’üncü Havalimanı’nın konsorsiyum ortaklarından Cengiz İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, tapu kayıtlarına göre Üsküdar’daki tarihi korunun tamamının sahibi gözüküyor. Korunun yüzde yüzde 65’ini TMSF’den satın alan Cengiz İnşaat, geri kalan kısmını da “özelden” satın aldı. Tapu kayıtlarında koru tam 81 bin 511.94 metrekarelik yüzölçümüne sahip. Konuyla ilgili Cumhuriyet’in sorularına Cengiz Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Asistanı Sevil Yılmaz yanıt verdi.

- Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. geçen yıl Üsküdar’daki 81.511.94 metrekarelik bir araziyi satın almıştır. Tapu kayıtlarında koru olarak gözüken bu alanda bir inşaat firması olarak ne yapmayı planlıyorsunuz?

- Yer Hüseyin Avni Paşa Korusu’dur. İçinde bir adet tarihi köşk mevcut. Restore edilerek kullanıma açılacaktır.

- Arsayı kimden, kaç liraya satın aldınız?

- Yüzde 65 hissesini TMSF’den, yüzde 35 hissesi özelden alınmıştır.

- 17 Aralık operasyonunun ardından yayımlanan tapelerde işadamları arasında geçen alışveriş diyaloglarıyla bu arsa alımının herhangi bir ilgisi var mıdır?

- Bu arsanın 17 Aralık operasyonuyla hiçbir ilgisi yok...

Hüseyin Avni Paşa kimdir?

Serasker olarak sarayda görev alan Hüseyin Avni Paşa, nişanları ve rütbelerini alarak memleketi olan Isparta’ya sürgün edildiği için Sultan Abdülaziz’e büyük kin duyuyordu. Bir ay sonra kendisini affeden Sultan Abdülaziz’in tahttan indirilmesi ve Sultan Beşinci Murat’ın tahta çıkarılmasında etkili olan Hüseyin Avni Paşa’nın İngilizlerden para aldığı da ileri sürülmüştü.

3 bin ağaç var

Hüseyin Avni Paşa Korusu, Üsküdar Paşalimanı Caddesi’nde bulunuyor. 3 bin tescilli ağacın bulunduğu Hüseyin Avni Paşa Korusu’nda Türk edebiyatının ustalarından Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşk bulunuyor. Üsküdar’da yer alan ve bir bölümü bir dönem Halide Edip Adıvar’ın ailesine ait olan koru ve içerisindeki ahşap köşk yazarın adını taşıyan okul olarak hizmet vermişti. Korunun yüzde 35 hissesi ise işadamı Zeynel Abidin Erdem’e aitti. Koru bir dönem Korkmaz Yiğit’in üzerine geçmişti. Borcunu ödeyemeyen Yiğit’in hisseleri Üsküdar 3’üncü İcra Müdürlüğü’nden satışa çıkarılmıştı. 12 milyonla ihaleye çıkılan korunun yüzde 65’lik bölümü 5 milyon TL gibi düşük bir teklifle Medya Holding’e geçti. Koru, 27 Ekim 2000’de Etibank’a el konulmasının ardından TMSF’ye geçti. TMSF’nin elindeki yüzde 65’lik koru alanı daha sonra Cengiz İnşaat’ın oldu. 2013 yılındaki tapu kayıdında ise İşadamı Erdem’in elindeki hisseleri de Cengiz İnşaat’ın devraldığı ortaya çıkmış oldu.

Tarihi kalıntılar var

Üsküdar Belediyesi’nin internet sitesinde koru şöyle tanıtılıyor: “Üsküdar, Hacı Hesna Hatun Mahallesi, Paşalimanı Caddesi üzerindedir. Fethipaşa ve Demirağ korularının devamıdır. Demirağ Korusu’ndan bir duvar ile ayrılır. İçerisinde iki eski eser kalıntısı, su sarnıçları ve su kuyuları vardır.”

TMSF satış bedelini 31 milyon 690 bin olarak açıkladı

TMSF konu ile ilgili yaptığı açıklamada, korunun 31 milyon 690 bin 132 TL'ye satıldığını açıkladı.

TMSF'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Cumhuriyet Gazetesi’nin 18.03.2014 tarihinde manşetinden vermiş olduğu “Koruyu satmışlar” başlıklı haberle ilgili kurumumuz kayıtlarında yapılan incelemede; Hüseyin Avni Paşa Korusu olarak bilinen Üsküdar’daki taşınmazın 65/100 hissesi 19 milyon 200 bin -TL muhammen bedelle ihaleye çıkarılmıştır.

Şeffaf, adil ve hukuka uygun olarak yapılan ihaleye, birden fazla alıcı iştirak etmiş, sözü edilen gayrimenkul için Cengiz İnşaat San.ve Tic.A.Ş. en fazla artırımı yapmıştır. Adı geçen firmaya, 31 milyon 690 bin 132.-TL üzerinden taşınmazın satışı gerçekleştirilerek tapu devri 23.11.2007 tarihinde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.