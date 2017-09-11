Irma Kasırgası geçtiği yeri yıkıyor

Onlarca kişinin ölümüne yol açan ve şiddetlenerek yoluna devam eden Irma Kasırgası Karayipler, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika ve Küba'dan sonra ABD'nin Florida Eyaleti'ni de vurdu.

ABD'nin Florida kentinde etkisini giderek arttıran Irma Kasırgası, 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. ABD'nin Florida eyaletinin güney kıyılarını vuran ve kuzeybatıya doğru ilerleyen Irma kasırgasının kategorisi 2'ye düşürüldü.

Habertürk'ün haberine göre, ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nden yapılan açıklamada, saatte 110 kilometre hızla Florida'nın güneybatısında yer alan Naples kenti ve Marco Adası'na ulaşan kasırganın kategorisinin tekrar 2'ye düşürüldüğü bildirildi.Eyalet yetkilileri, yaklaşık 2 milyon kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

Miami'de ise şiddetli rüzgarın etkisiyle iki vinç devrildi. Su baskını ve selin yaşandığı kentte, su seviyesinin 60 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, sabah saatlerinde eyaletin güney kıyılarını vuran Irma kasırgası nedeniyle aracının kontrolünü kaybederek ağaca çarpan bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Nüfusunun yaklaşık üçte biri (6,5 milyon kişi) için zorunlu tahliye kararının alındığı Florida eyaletinde Irma kasırgasının ilerleyen saatlerde 3 milyon nüfuslu Tampa ve Fort Myers şehirlerini etkisi altına alması bekleniyor.

"Florida'deki herkes için dua etti"

Florida Valisi Rick Scott, sahil şeridi Tampa ve St. Petersburg, Miami gibi şehirlere de kasırganın etkili olduğunu vurgulayarak, "Batı kıyısından çok endişe duyuyorum. Vatandaşlarımızın hayatı bizim için çok önemli. Her türlü tedbiri aldık ve almaya devam ediyoruz. Umarım can kaybı yaşamayız, kötü haberler almayız. Florida'daki herkes için dua edin" dedi. Scott, 1.4 milyondan fazla evin elektriksiz kaldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Alabama, Georgia, Kuzey Carolina ve Tennessee valileri ile görüşerek bilgi aldı.

Bölgede herkesin evi terketmesi emri verildi ayrıca evinde kalanların ise evlerinin iç odalarında durmaları ve camlara yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Bir yetkili adalarda kalmanın adeta intihar olacağını belirtti. Kasırganın en çok Tampa ve St Petersburg gibi batı kentlerini etkilemesi bekleniyor.

Florida eyaletine bağlı Miami kentinde Irma Kasırgası nedeniyle sel meydana geldi. İHA'nın haberine göre; yetkililer, kasırga sonucu oluşan dalgaların 5 metreye kadar yükseldiğini, bu nedenle Miami kenti ve Miami-Key West arasındaki karayolunun tamamen sular altında kaldığını bildirdi.

Ayrıca Ulusal Hava Durum Merkezi, Fort Lauderdale Uluslararası Havaalanı'nın sular altında kaldığını bildirdi.

Türkiye Miami Başkonsoluğu: mail atın

Öte yandan, Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Kasırgadan etkilenen vatandaşların mekan, sığınak, barınak ihtiyaçları üzerine temas halinde olmak için verilen e-mail adresine mail atmalarını rica ediyoruz" denildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, bugün yerel saatle sabah 09.00'da Miami metropolitan bölgesini etkisi altına alan 4. kategorideki Irma Kasırgası'nın saatte ortalama 130 mil (yaklaşık 210 kilometre) hıza ulaştığı ve şiddetli yağmur yağdığı belirtildi.

47 yolcu mahsur kaldı

Florida eyaletine bağlı Miami kenti sular altında kalırken, Miami Uluslararası Havalimanı'nda 47 yolcu mahsur kaldı. Havaalanı personelleri, mahsur kalan 47 yolcuya battaniye ve yiyecek yardımında bulundu.

Yetkililerden uyarı

Florida kıyılarından çekilmeye başladı. Yetkililer suyun önce çekildiğini ardından yeniden püsküreceğini, bu püskürmenin çok şiddetli olması nedeniyle ciddi zararlara neden olabileceğini açıklayarak vatandaşları uyardı.

Miami metropolitan bölgesinde yaklaşık 6 milyon kişinin evlerinden tahliye edilerek, bu kişilerin sığınaklara götürüldüğü veya kendi imkanlarıyla kuzeydeki Georgia eyaletine gittiği bildirildi.

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Donald Trump talimat verdi

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Irma Kasırgası nedeniyle Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'na hazırlık yapmaları için talimat verdiği belirtildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, ayrıca, bölge için olası hortum alarmının da verildiğini duyurdu.

Macron ziyaret edecek: 10 ölü, 7 kişi kayıp

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irma Kasırgası nedeniyle zarar gören Fransa ve Hollanda'nın adası Saint Martin'i ziyaret edecek.

Saint Martin adasının Fransa bölümünde 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayıp.

Hollanda Başbakanı: 2 ölü, 34 yaralı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Saint Martin adasının Hollanda bölümünde Irma Kasırgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini 34 kişinin yaralandığını bunlardan 11'inin durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

Tarihin en güçlü 7. kasırgası

Irma Kasırgası'nın tarihin en güçlü 7. kasırgası olduğu belirtildi.

929 milibar basınç ile Irma Kasırgası, 1928'de gerçekleşen ve 4000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Okeechobee Kasırgası'na benzetiliyor. 6 Eylül 1928'de başlayan Okeechobee Kasırgası 20 Eylül'e dek sürmüş ve günümüz kuruyla 1,2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

Irma Kasırgası Florida'ya ulaştı

Irma Kasırgası'nın yarın Florida eyaletinin kuzeybatısına doğru ilerleyerek eyaletin Fort Myers kentini ve 3 milyon nüfuslu Tampa şehrini etkisi altına alması öngörülüyor.

Irma Kasırgası, Karayipler'deki Turks ve Caicos adalarında başlayarak, Küba'ya doğru ilerlemişti. Yetkililer kasırga sonucu hayatını kaybedenlerin sayısını 26 olarak açıklamıştı.

NHC, kasırganın her saat 13 kilometre kuzey batıya doğru ilerlediğini açıkladı.