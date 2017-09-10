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Dünya

ABD'de Irma kasırgası nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 7 milyona ulaştı

Kasırganın ilk olarak Florida eyaletini vurması bekleniyor

10 Eylül 2017 01:06

ABD'ye doğru üçüncü kategoride ilerleyen Irma kasırgasının ilk görüleceği eyalet olan Florida'da 700 bin kişi için daha tahliye kararı verildi. Bu son rakamlar beraber eyaletten tahliye edilmesine karar verilenlerin sayısı 7 milyona yaklaştı.

Atlantik Okyanusu'nda bulunan ada ülkelerinden geçerek Florida'ya doğru ilerleyen Irma kasırgasının şiddetinin üçüncü kategoriye (yaklaşık 200 kilometre) indiği ancak kasırganın ilerleyen saatlerde şiddetini artıracağı belirtildi. Kasırganın güzergahında bulunan başta Florida olmak üzere Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi. 

Florida'ya pazar sabah ulaşması beklenen kasırga için 700 bin kişinin daha tahliyesine kararı verildi. Son rakamla birlikte, eyaletten tahliye edilmesine karar verilenlerin sayısı 7 milyona yaklaştı. 

Daha önceki tahminlerin aksine kasırganın merkezinin Miami'den geçmeyeceği kaydedilirken, eyaletin güney ucundaki Key West'ten kategori 4 şiddetinde girecek Irma'nın kuzey batıya doğru ilerleyip 3 milyon nüfuslu Tampa Bay bölgesine ulaşması bekleniyor. Florida Valisi Rick Scott, tahliye kararı verilenlerin derhal evlerinden ayrılması gerektiğini belirterek, "Bu, eyaletin daha önce hiç görmediği derecede yıkıcı bir fırtına." ifadelerini kullandı. Zamanın hızla daraldığını dile getiren Scott, halen eyalette etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 25 bin aboneye elektrik verilemediğini bildirdi. 
 

ATM'lerde para kalmadı


Öte yandan kasırganın güzergahından ayrılmaya çalışan onbinlerce kişi ATM'lerde ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Acil nakit ihtiyacı için ATM'lere olan yoğun talep nedeniyle de bir çok makinede para kalmadığı belirtildi. Eyaletten ayrılmak isteyenler için hava ulaşımı da cuma gecesi itibariyle seçenek olmaktan çıktı. Miami Uluslararası Havalimanı ve Fort Lauderdale-Hollywood uluslararası havalimanlarında uçuş hizmeti verilmezken, Fort Lauderdale-Hollywood havalimanı tamamen kapatıldı. 

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida'daki barınakların 1 milyon kişiyi alabileceğini duyurmuştu. 

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