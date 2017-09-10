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Dünya

Polisten Floridalılara uyarı: Irma Kasırgası'na ateş ederek yönünü değiştiremezsiniz

Facebook'ta on binlerce kişi, kasırgayı ateş ederek durdurmak için oluşturulan etkinliğe katılacağını duyurmuştu

10 Eylül 2017 18:59

Çeviri: Gonca Tokyol-T24

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Pasco County'deki emniyet güçleri, Karayipler ile Küba'da etkili olan ve ABD'ye yaklaşan Irma Kasırgası'nı 'ateş ederek durdurmak' için Facebook üzerinden yapılan çağrıya on binlerce kişinin cevap vermesi üzerine, Twitter'dan bir uyarı yayınladı.

Uyarıda, ateş edilmesinin kasırganın yönünü değiştirmeyeceğini belirten Pasco County Şerif Departmanı, aksine çok tehlikeli birçok yan etkinin yaşanacağını kaydetti.

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