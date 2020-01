Polisten Floridalılara uyarı: Irma Kasırgası'na ateş ederek yönünü değiştiremezsiniz

Çeviri: Gonca Tokyol-T24

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Pasco County'deki emniyet güçleri, Karayipler ile Küba'da etkili olan ve ABD'ye yaklaşan Irma Kasırgası'nı 'ateş ederek durdurmak' için Facebook üzerinden yapılan çağrıya on binlerce kişinin cevap vermesi üzerine, Twitter'dan bir uyarı yayınladı.

Uyarıda, ateş edilmesinin kasırganın yönünü değiştirmeyeceğini belirten Pasco County Şerif Departmanı, aksine çok tehlikeli birçok yan etkinin yaşanacağını kaydetti.

To clarify, DO NOT shoot weapons @ #Irma. You won't make it turn around & it will have very dangerous side effectshttps://t.co/CV4Y9OJknv