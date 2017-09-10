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Dünya

Irma Kasırgası Florida'ya yaklaşıyor: "Evlerinizi hemen terk edin"

6 buçuk milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı

Havana, Küba

10 Eylül 2017 16:11

Karayipler ve Küba'da can kayıplarına ve büyük hasara neden olan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine yaklaşıyor.

Florida Valisi Rick Scott, tahliye emri verilen yaklaşık 6 buçuk milyon kişiye "evlerinizi hemen terk edin" uyarısı yaptı. Bu sayı, eyalet nüfusunun yaklaşık yüzde 30'una denk geliyor. Vali Scott, "Eğer tahliye bölgesindeyseniz acilen başka bir yere sığının, fazla vaktiniz kalmadı" dedi.

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma, şu an saatte ortalama 210 kilometre hızla ilerliyor. Özellikle Karayipler'de büyük yıkıma neden olan kasırgada, en az 25 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi Florida'nın güneyindeki ada zinciri Florida Keys'te kasırganın hayati tehlike oluşturabileceği uyarısında bulundu. Eyalette şu ana kadar 200 binden fazla hane elektrik kesintilerinden etkilendi.

Irma Kasırgası'nın Florida'nın merkezine bugün ulaşması bekleniyor. Eyalette kalanlara da evlerinin iç odalarında durmaları ve camlara yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Kasırganın en çok Tampa ve St Petersburg gibi batı kentlerini etkilemesi bekleniyor.

Yaklşaık 3 milyon kişinin yaşadığı Tampa Körfezi bölgesi 1921'den bu yana büyük kasırgalardan etkilenmemişti. Florida eyaletinde yaklaşık 50 bin kişi kurulan barınaklara yerleşti. Yerel medya, bazı bölgelerdeki barınaklarda yaşanan yoğunluktan ötürü bazı kişilerin geri çevrildiğini yazdı.

Irma Kasırgası'nın ABD'den önce vurduğu yerler

Küba: Yetkililer kasırganın ciddi hasara yol açtığını açıkladı ancak detay vermedi. Can kaybı bilgisi gelmedi.
Turks ve Caicos Adaları:Büyük hasara neden oldu, boyutu henüz bilinmiyor.

Barbuda: Bu küçük adanın 'neredeyse yaşanamaz hale geldiği' söyleniyor. Yerleşim yerlerinde ve altyapıdaki hasar boyutunun yüzde 95'i bulduğu açıklandı. Barbuda Başbakanı Gaston Browne, kasırganın 100 milyon dolarlık bir maliyet ortaya çıkardığını söylüyor.

St Martin: Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş olan bu adada ise Hollanda'ya ait olan tarafta büyük bir tahribat meydana geldi. Adada 5 kişi hayatını kaybetti.
 

Porto Riko: ABD toprağı olan Porto Riko'da 6.000 üzerinde kişi barınaklarda yaşamaya başlamış durumda. Adanın büyük kısmında elektrik kesintileri yaşanıyor.
 

Virgin Adaları: Altyapıda büyük hasar meydana geldiği biliniyor. Adada 4 kişi hayatını kaybetti.
 

Anguilla: İngiltere toprağı olan bu adada da bir kişi öldü. Bir görgü tanığı 'Adamız nükleer saldırıya uğramış gibi gözüküyor' dedi.

Virgin Adaları: İngiltere'ye bağlı ada takımında acil durum ilan edildi. Enkaz altında hayatını kaybetmiş kişiler olabileceğinden endişe ediliyor.

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