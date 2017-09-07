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Dünya

Irma Kasırgası: İki Karayip adası tamamen yerle bir oldu

St Martin Adası'nın "neredeyse yok olduğu", Barbuda adasının ise yaşanamaz hale geldiği belirtiliyor

07 Eylül 2017 15:49

Irma Kasırgası'nın geçtiği Karayipler'de Fransa ve Hollanda arasında bölünmüş St Martin Adası ile Barbuda adası enkaza dönerken, bölgedeki adalarda en az on kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı.

Karayipler'in doğusunda bulunan Barbuda Adası'nın başbakanı Gaston Browne, en tehlikeli sınıflandırma olan 5 kategorisinde yer alan Irma Kasırgası'nın 'adanın yüzde 95'ine zarar verdiğini' söyledi.

Saatte 300 kilometreye ulaşan bir hızla Karayipler'e varan Irma Kasırgası'nın yarattığı etkiyle ilgili konuşan Browne, "Gözlemlerimden ve havadan yaptığımız araştırmaya göre Ada'daki evlerin ve binaların yüzde 95'i bir şekilde zarara uğratmış vaziyette. En azından çatılarının bir kısmını kaybetmişler. Gerçekten bu durumu görmek çok üzücü. Ada'da yaşanması zor gözüküyor" dedi. 

Nüfusun yarısı evsiz kaldı

Browne, Barbuda'da nüfusun yarısının evsiz kaldığını, bölgenin yeniden inşasının ise 100 milyon dolara mâl olacağını söyledi.

Hollanda Başbakanı Rutte: St Martin ulaşılamaz hâlde

Fransa ve Hollanda arasında paylaşılan 75.000 nüfuslu St Martin'den gelen görüntüler ise, büyük bir yıkıma işaret ediyor. Adada bulunan Karayipler'in en büyük üçüncü havaalanı tamamen yok oldu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, liman ve havaalanlarındaki büyük hasar nedeniyle adanın ulaşılamaz hâle geldiğini ancak burada can kaybı olmadığını söylerken, Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Anguilla adası sakinlerinden biri ise, buranın "nükleer bomba saldırısına" uğramış gibi göründüğünü anlattı.

Macron: Zor ve acımasız etkiler bırakacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irma Kasırgası'nın St. Barts ve St. Martin adalarında 'zor ve acımasız' etkiler bırakacağını açıkladı. 

Hangi bölgeler tehdit altında?

Irma Kasırgası'nın Pazar günü vuracağı düşünülen ABD'nin Florida eyaleti, Virgin adaları ve Porto Riko'da olağanüstü hâl ilan edilirken, Florida Keys takımadalarındaki turistler tahliye ediliyor.

Florida ve Orlando eyaletlerindeki birçok havaalanında uçuşlar kesintiye uğradı. Öte yandan, Atlantik Denizi açıklarında çıkan Jose fırtınası birinci kategori kasırgaya, Meksika Körfezi'nde çıkan Katya fırtınası da kasırga seviyesine çıktı.

Irma Kasırgası'nın ulaşacağından endişe edilen Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Küba ve Bahama adalarında da çeşitli önlemler alınıyor.

 

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