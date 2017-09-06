Karayipler ve ABD son zamanların en güçlü fırtınası Irma Kasırgası'nı bekliyor

Karayipler ve ABD'nin Florida eyaleti, 10 yıldır Atlantik Okyanusu'nda görülen en şiddetli fırtınalardan biri olması beklenen Irma Kasırgası'na hazırlanıyor.

Kasırgaların yıkıcılığı sıralamasında en yüksek derece olan kategori 5'e yükseltilen Irma Kasırgası'nın geçtiğimiz günlerde ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey Kasırgası'ndan da şiddetli olması bekleniyor.

'Canavar Kasırga' olarak tanımlanan Irma Kasırgası en son olarak Porto Riko'nun doğusunda bulunan Leeward Adaları'na Salı günü geç saatlerde 300 km/h'lik bir hızla yaklaştı.

Kasırganın Leeward Adaları'ndan sonra Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti'ne gelmesi bekleniyor.

Irma Kasırgası'nın Cumartesi günü ulaşmasının beklendiği Florida eyaletinin yetkilileri, özellikle Teksas'ta Harvey Kasırgası sonrasında yaşananların ardından acil durum ekiplerinin sıkı bir hazırlık içinde olduğunu söyledi.

Turistik bölgelerde tahliye başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Florida, Porto Riko ve Amerikan Virgin adaları için olağanüstü hal ilan etti.

Florida eyaletinın Key West bölgesinde ise zorunlu tahliye kararı verildi.

İnsanların Key West'i Çarşamba sabahı boşaltması beklenirken uluslararası havalimanı bütün uçuşları durduracak.

Ulusal Muhafızların göreve çağrıldığı Porto Riko'da halk, gıda, su, jeneratör, pil ve diğer ihtiyaç maddelerini stoklamak için marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Birçok adada ise havalimanları kapatıldı. Popüler tatil yerlerinde yetkililer insanların sığınaklara gitmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Irma Kasırgası'nın tahmini güzergahı

Kasırganın Çarşamba sabahı Türkiye saatiyle yaklaşık olarak 09:00'da Antiller'de karaya ulaşacağı bildiriliyor.

Irma'nın gücü öngörüldüğü gibi artarsa, yaşamı tehdit edecek düzeyde rüzgarların ve yağmurun Leeward Adaları'nı tehdit etmesi bekleniyor.

ABD'nin Teksas ve Louisiana eyaletlerinin sakinleri ise halen kategori 4 olarak Amerikan anakarasını vuran Harvey Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışıyor.

ABD anakarası kayıtların tutulmaya başlandığı 1851'den bu yana hiç iki adet kategori 4 fırtınayı görmedi.

Ancak yetkililer, Irma'nın güzergahının ABD anakarası üzerinden geçip geçmeyeceğini tahmin etmek için henüz erken olduğunu söylüyor.

Yetkililer aşağıdaki adalar için kasırga uyarısı yaptı:

- Antiller, Barbuda, Anguilla, Montserrat, St Kitts ve Nevis

- Saba, St Eustatius ve Saint Maarten

- Saint Martin ve Saint Barthelemy

- İngiliz Virgin Adaları

- Amerikan Virgin Adaları

- Porto Rico, Vieques ve Culebra

Guadeloupe ve Dominik Cumhuriyeti de kasırgayı takip etmesi gereken yerler olarak sıralandı.

Kasırganın kuzeyde ulaşabileceği bazı bölgelerde metrekareye 30 santimetre yağmur düşebileceği; bazı yerlerde su seviyesinin normalin 3,8 metre üzerine çıkabileceği kaydedildi.

"Rüzgar dışarıda uğulduyor"

Antigua adasında yaşayan gazeteci Angelica O'Donaghue, BBC'ye yaptığı açıklamada, rüzgarın evinin dışında uğuldadığını, yolların şimdiden kapandığını ve acil durum ekiplerine en az iki yangın ihbarında bulunulduğunu söylüyor.

Britanya'ya bağlı ada ülkesi Anguilla'da yaşayan Alison Sands ise 'denizin çok öfkeli' olduğunu aktarıyor. Evinin bulunduğu tepeye kuvvetli dalgaların vurduğunu ifade ediyor.