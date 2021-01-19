İrfan Can Kahveci'nin babası: Galatasaray'a gitmek istiyor

Fatih Terim'in transferini istediği İrfan Can Kahveci'nin babası, transfer söylentileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Oğlunun Başakşehir'den ayrılmak istediğini belirten Kahveci, Galatasaray'a gitmek istediğini de dile getirdi.

Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'nin babası Hacı Bektaş Kahveci, Beyaz TV'ye oğlunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Hacı Bektaş Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bize nereye transfer olacağını söylemiyorlar. İrfan Can ile Galatasaray ilgileniyor. İrfan istiyor orayı. Ağabey istiyor orayı. Başakşehir'den artık gitmek istiyor. Daha önce yurt dışı istiyorduk. Sevilla ilgilendi ama beğenmedi. O da olmadı. Şansları yaver gitmedi"

Dayıları Galatasaraylı yaptı

"İrfan Can Kahveci, Fenerbahçeliydi ama dayıları Galatasaraylı yaptı"

"İrfan Can Galatasaray'a gitmek istiyor. Göksel Gümüşdağ 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Ne derece doğru bilemiyorum. Bu paralar bizi şaşırtmıyor. Kulübün bu parayı istemesi normal, onlar da İrfan'ı alırken para verdi"

"Rahmetli İlhan Cavcav, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi. Başakşehir'e 1 Milyon 750 bin euroya sattı. Anlayamadık nasıl oldu, nasıl anlaştılar"

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