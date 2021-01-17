İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı

Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıralarda bulunan İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir hamle geldi. Başakşehirli oyuncu, Instagram hesabından Fatih Terim'i takibe aldı.

Başakşehir forması giyen futbolcu Instagram hesabından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'i takibe aldı.

Bu gelişmenin ardından TRT Spor yorumcusu ve eski futbolcu Tümer Metin, İrfan Can'la konuştuğunu söyledi.

Metin, "Program arasında İrfan Can'ı aradım. 'Fatih Terim'i takip etmişsin' dedim. 'Evet, ettim' dedi. 'Ne zaman, yeni mi?' diye sordum. 'Yeni takibe aldım ağabey' dedi" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği ile oynanan maçın ardından Fatih Terim transfer listesinde İrfan Can Kahveci'nin olduğunu açıklamıştı.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise oyuncunun bonservisini 14 milyon euro olarak belirlediklerini söylemişti.

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