Fatih Terim: İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklamasından bazı başlıklar şöyle:

"Oyuncularımı hem ilk 11'i, sonradan girenleri canı gönülden kutluyorum. Çok iyi oynadılar. TV başında seyreden tüm futbolseverler, bu futbolu özleyen Galatasaraylıların da bir nebze keyfi yerine gelmiştir.

Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Yönetimimizin elinden geleni hatta fazlasını yapmasını istiyorum. Evet İrfan'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Birkaç oyuncu daha istiyoruz. Ben öyle bir liste verdim. Bazı oyuncularımızla ayrılacağız. Genelde hamleleri ocak ayında yapıyoruz bildiğiniz gibi."