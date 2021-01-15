Galatasaray'ın transferde önceliği Onyekuru ve İrfan Can

Galatasaray’da ocak ayının gelmesinin ardından transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transferde önceliği ise Henry Onyekuru ve İrfan Can Kahveci.

TRT Spor'un haberine göre, Onyekuru ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Monaco kulübü ile pazarlıklarını sürdürüyor. Satın alma opsiyonu konusunda fiyat yükselten Fransız ekibiyle görüşmeler devam ediyor.

6 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonu, 4 milyon euro'ya düşürülmeye çalışılıyor. Anlaşma sağlanması halinde 23 yaşındaki oyuncunun transferi resmiyet kazanacak.

Galatasaray’ın hedefindeki bir diğer isim ise İrfan Can Kahveci. Bonservis bedeli ile transfer yapabilmek için gelir elde etmesi gereken sarı-kırmızılılar, kaynak arayışına devam ediyor.

Transfer limitleri dahilinde kasasında 1 milyon euro bulunan Galatasaray, sponsor arayışlarını sürdürüyor.

Yönetim, sponsorluk görüşmelerinin sonlanması ile birlikte İrfan Can için Medipol Başakşehir’in kapısını çalacak.