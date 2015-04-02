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Dünya

İranlı muhafazakârların Erdoğan'a tepkisi sürüyor

'Erdoğan özür dileyene dek en azından Türkiye büyük elçisinin sınır dışı edilmesi gerekir'

02 Nisan 2015 20:10

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İran ve terörist gruplar Yemen'den çıkmalı" sözleri, İran'da özellikle muhafazakâr çevrelerde tepki yaratmaya devam ediyor.

Devrim Muhafızları'yla bağlantılı muhafazakâr öğrenci örgütü Besic, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yolladığı mektupta Erdoğan'ın ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Mektupta "Erdoğan'ın Suriye, Irak ve Yemen'de dökülen kanın başlıca nedenlerinden biri olduğu" savunuldu.

Ayrıca Erdoğan'ın ziyareti iptal edilmezse buna "sessiz kalmayacaklarını" belirttiler.

Devrim Muhafızları'na yakın haber ajansı Tasnim'de yer alan habere göre de nüfuzlu milletvekillerinden Ahmet Tavakoli, "temelsiz suçlamalarından dolayı" Dışişleri Bakanlığı'nın Erdoğan'ın ziyaretini ertelemesi gerektiğini söyledi.

 

'Türk büyükelçi gönderilmeli'

 

İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Üyesi Muhammed Hasan Seferi "Erdoğan'ın ziyaretine izin verilmemesi gerektiğini ve Dışişleri Bakanlığı'nın Erdoğan özür dileyene dek en azından Türkiye büyükelçisini sınırdışı etmesi gerektiğini" belirtti.

Parlamentonun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi milletvekili İsmail Kovsari de "parlamento ile Dışişleri Bakanlığı'nın Erdoğan'ın ziyaretinin iptal edilmesi konusunda görüş birliğine varması gerektiğini" söyledi.

BBC Farsça'ya göre Erdoğan'ın ziyaretinin iptaline yönelik çağrıların yer aldığı haberler daha çok tutucu çevrelerin haber ajanslarında yer alıyor.

Reformcu ve ılımlı çevrelerin haber ajanslarında ise bu haberlere ya hiç yer almıyor, ya da çok az duyuruluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yemen konusundaki sözleri üzerine İran'dan gelen tepkileri "İran'dan iki farklı ses çıktı. Birincisi parlamentoda bir komisyon başkan yardımcısı veya herhangi birisi bilemiyorum. Ki bunlar benim muhatabım değil. Kaldı ki bizim ziyaretlerimizi o tür kişiler belirleyecek değil. Gideriz veya gitmeyiz. Biz programımızı aynen koruyoruz." diyerek yanıtlamıştı.

Erdoğan'ın 6-7 Nisan'da İran'a resmi ziyarette bulunması planlanıyor.

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