İran: Erdoğan'ın Tahran ziyaretinde iptal gözükmüyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Kaşkavi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Nisan'da başkent Tahran'a yapacağı ziyaret programında bir değişiklik olmadığını duyurdu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'da konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Kaşkavi, bir soru üzerine, "Bildiğimiz kadarıyla Erdoğan'ın ziyaret programı değişmedi" dedi.

Kaşkavi, "Her söze uygun bir cevap verilmesi gerekir" diyerek İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Erdoğan'ın sözlerine "Uygun bir dille cevap verdiğini" ileri sürdü.

"Bölge ülkelerinin birbirini suçlamak yerine, bölgenin gerçekleri ve şartlarını göz önünde bulundurarak sorunları ortak bir şekilde çözmeleri gerektiğini" dile getiren Kaşkavi, "Bölgedeki mevcut şartların görmezden gelinerek açıklama yapılmaması gerektiğini" ifade etti.

Erdoğan İran'ı eleştirmişti

Yemen'in başkenti Sana'da darbe yaparak ülkenin güneyine doğru ilerleyen Husiler bir çok kenti ele geçirmiş, bu durum karşısında Suudi Arabistan öncülüğünde bazı Arap ülkelerinin oluşturduğu koalisyon güçleri "Kararlılık Fırtınası" adlı bir operasyon başlatmıştı. Husilerin İran tarafından desteklendiği iddia ediliyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart'ta Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alassane Vattara ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'ın bakış açısının değişmesi gerektiğini belirterek, "İran bölgeyi domine etme çabası içinde. Yemen, Suriye ve Irak'ta ne gücü varsa çekmesi lazım" demişti.

İran'dan sert yanıt gelmişti

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanvekili Mansur Hakikatpur, Erdoğan'ın ziyaretinin iptal edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunmuştu.

İran ve P5+1 ülkeleri arasında Tahran'ın nükleer programı konusunda yürütülen müzakereler kapsamında İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini değerlendirirken, "Stratejik hatalar ve hırslı politikalarla bölgede onarılmaz hasarlara neden olanların, sorumlu politikalar benimseyerek kapasitelerini barış ve huzurun sağlanmasında kullanmaları iyi olur" diye konuşmuştu.

İranlı bakan, "Türkiye'yle değişik alanlardaki stratejik ilişkilerimize büyük önem verip saygı duymaktayız. Mevcut şartlarda tüm ülkeler bölgede istikrarın sağlanması için hareket etmeli" demişti. Zarif, "İran, Yemen'in toprak bütünlüğünün sağlanması ve bu ülkeye istikrar ve güvenliğin dönmesi için bölgedeki tüm kardeşlerinin katılımıyla bu ülkedeki çeşitli gruplar arasındaki diyalogu kolaylaştırabilir" ifadelerini kullanmıştı.