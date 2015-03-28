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Dünya

İran: Erdoğan'ın Tahran ziyareti iptal edilmeli

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanvekili Hakikatpur, Yemen konusunda kendilerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi

28 Mart 2015 19:32

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanvekili Mansur Hakikatpur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yemen’de yaşananan gelişmeler konusunda İran’ı hedef alan sözlerinin ardından gelecek günlerde İran’a yapmayı planladığı ziyaretin iptal edilmesini istedi.

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Hakikatpur, "Erdoğan’ın İran karşıtı sözlerinin ardından Tahran’a yapacağı ziyaretin herhangi bir getirisi olmayacak, bu yüzden ertelenmeli" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sözlerini geri almasını ve davranışlarını gözden geçirmesini isteyen İranlı milletvekili, "İran’ın Yemen’in içişlerine müdahale ettiğine dair Erdoğan’ın kullandığı ifadeler boş, çünkü Türkiye DAİŞ gibi terör örgütlerini desteklemekle suçlanıyor" yorumunda bulundu.

Yemen’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan “Yemen'de yaşanan gelişmeler tahammül sınırlarını zorlamaya başlamıştır. İran bölgeyi kendine domine etmenin gayreti içerisindedir. Buna müsaade edilebilir mi? İran’ın bu bakışının değişmesi lazım. Yemen’den kuvveti gücü neyi varsa çekmesi lazım, Suriye’den, Irak’tan çekmesi lazım. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

 

Türkiye’ye sert cevap verilmeli

 

Mansur Hakikatpur, Fars Haber Ajansı’na yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı ifadelerin İran için "hazmedilebilir" olmadığını söyledi.

Hakikatpur, "Dışişleri Bakanlığı bir an önce Erdoğan’ın bu müdahaleci ifadelerine sert cevap vermeli" diye konuştu.

 

Burucerdi: Türkiye iyi yolda değil

 

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanı Alaeddin Burucerdi da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’ı eleştiren ifadelerini değerlendirerek, Türkiye’nin doğru bir yolda olmadığı ileri sürdü.

İran basınına konuşan Burucerdi, “Türkiye’nin son yıllarda izlediği politikayı bir zincir olarak düşünürsek bu zincirin birçok halkasında Ankara başarısızlığa uğramıştır. Suriye, bunun en açık örneklerinden biridir. Ankara, Suriye yönetiminin değişmesini isterken yenilgiye uğradı. Irak’ta da benzer bir durumla karşılaştı” diye konuştu.

Burucerdi, “Türkiye Cumhurbaşkanı İran’ın Şia egemenliği peşinde olduğunu söylüyor. Bu kesinlikle yanlış bir ifadedir” değerlendirmesinde bulundu.

Alaeddin Burucerdi, Türkiye’nin doğru olmayan bir yolda bulunduğunu iddia ederek, “Ankara’dan bunu değiştirmesini umut ediyoruz” dedi.

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