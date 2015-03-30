İran'dan Türkiye'ye nota

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Merziye Afham, Türkiye'nin Tahran Maslahatgüzarı Barış Saygın'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran konusunda kullandığı ifadelere açıklık getirilmesinin istendiğini belirtti.

DHA'nın haberine göre, Afham, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran konusunda sarf ettiği sözlerin 'Teamüllere aykırı ve uygunsuz olduğunun' bakanlığa çağrılan Türk temsilcisine iletildiğini kaydetti.

Erdoğan'ın sözlerinden üzüntü duydukları ve buna olan İran'ın itirazını Maslahatgüzar Barış Saygın'a aktardıklarını ifade eden Afham, Ankara'dan bu konuda 'ikna edici ve açık' bir yanıt istediklerini ifade etti.

Afham, "İran'ın bölgeye stratejik yaklaşımı ve komşularıyla ilişkisi, barış ve istikrardan yana karşılıklı saygıya dayalı işbirliği üzerine olmuştur. İran ve Türkiye'nin bu hedefe ulaşmak için yeterli potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçi Rıza Hakan Tekin'in İran'da olmadığından dolayı yerine Maslahatgüzar Barış Saygın'ın Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirtildi.

'Erdoğan gelmesin'

İranlı bazı politikacı ve milletvekilleri de açıklamalar yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek ay İran'a yapmayı planladığı ziyaretinin iptal edilmesini talep ettiler. Bazı milletvekilleri ise konuyu meclise taşıyacaklarını ifade ettiler.