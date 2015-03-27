İran'dan Erdoğan'a yanıt: Stratejik hatalar ve hırslı politikalarla hasarlara neden olanlar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İran’ın bölgedeki tutumunu eleştiren ifadelerine İran’ın tepkisi sert oldu. İran ve dünya güçleri arasında Tahran’ın nükleer programı konusunda yürütülen müzakereler kapsamında İsviçre’nin Lozan şehrinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’ı eleştiren sözlerini değerlendirdi. İran devlet televizyonunun haberine göre; Zarif, “Stratejik hatalar ve hırslı politikalarla bölgede onarılmaz hasarlara neden olanların, sorumlu politikalar benimseyerek kapasitelerini barış ve huzurun sağlanmasında kullanmaları iyi olur” diye konuştu.

İranlı bakan, “Türkiye’yle değişik alanlardaki stratejik ilişkilerimize büyük önem verip saygı duymaktayız. Mevcut şartlarda tüm ülkeler bölgede istikrarın sağlanması için hareket etmeli” dedi.

Zarif, “İran, Yemen’in toprak bütünlüğünün sağlanması ve bu ülkeye istikrar ve güvenliğin dönmesi için bölgedeki tüm kardeşlerinin katılımıyla bu ülkedeki çeşitli guruplar arasındaki diyalogu kolaylaştırabilir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: İran bölgeyi domine etme gayreti içinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alassane Vattara ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında İran'ı eleştirmişti. Erdoğan Yemen'deki olaylara ilişkin İran'ın tepkisi için şu sözleri sarf etmişti:

"Bugüne kadar bölgede olan gelişmeler, Yemen'de olan gelişmeler tahammül sınırlarını zorlamaya başlamıştır. İran'ın açıklaması doğaldır. Şu ana kadar Irak'ta, Suriye'deki gelişmelerde de kendisini göstermiştir. Burada İran bölgeyi kendine domine etmenin gayreti içerisindedir. Buna müsade edilebilir mi? Bu bölgede birçok ülkeyi bizi de Körfez ülkelerini de hepsini rahatsız etmeye başlamıştır. İran'ın bu bakışının değişmesi lazım. Yemen'den kuvveti gücü neyi varsa çekmesi lazım. Aynı şekilde Suriye'den, Irak'tan çekmesi lazım. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerekir."